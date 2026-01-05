Bilecik'te Berber Ücretlerine Zam: Osmaneli'de Fiyatlar Daha Yüksek

Bilecik'te berber ücretlerine zam onayı
Bilecik Giyim, Mensucat ve Sanatkarlar Esnaf Odası, berberlerden gelen zam teklifini değerlendirerek saç ve sakal kesimi ile bakım hizmetlerine fiyat artışı getirilmesini onayladı. Karar, il genelinde hizmet tarifelerinde güncelleme anlamına geliyor.
Bilecik merkezinde zamlı fiyatlar
Yapılan düzenlemeye göre belirlenen yeni ücretler şöyle:
Şekilli sakal tıraşı: 180 TL
Saç-sakal-yıkama-fön: 550 TL
Saç kesme (makas ile): 280 TL
Yıkama-fön: 180 TL
Ağda, kulak-burun-ense alma, maske ile saç yıkama: 125 TL
Sakal tıraşı: 140 TL
Anatomik saç kesimi: 350 TL
Osmaneli'de daha yüksek tarife ve tepkiler
Osmaneli ilçesinde ise zamlar merkezdekinden daha yüksek düzeyde belirlendi. Yeni fiyatlar şu şekilde açıklandı:
Şekilli sakal tıraşı: 200 TL
Saç-sakal kesimi şekilli: 500 TL
Sakal tıraşı: 150 TL
Saç kesimi: 300 TL
Saç-sakal-yıkama: 600 TL
y yıkama: 100 TL
Maske: 150 TL
Ağda: 150 TL
Bu düzenleme sonrası Osmaneli ilçesindeki fiyatların Bilecik merkezini geçmesi bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı.
