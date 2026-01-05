DOLAR
Bilecik'te Berber Ücretlerine Zam: Osmaneli'de Fiyatlar Daha Yüksek

Bilecik Giyim, Mensucat ve Sanatkarlar Esnaf Odası berber zam teklifini onayladı; il merkezinde ve Osmaneli'de yeni saç, sakal ve bakım fiyatları belirlendi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:51
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:51
Bilecik'te berber ücretlerine zam onayı

Bilecik Giyim, Mensucat ve Sanatkarlar Esnaf Odası, berberlerden gelen zam teklifini değerlendirerek saç ve sakal kesimi ile bakım hizmetlerine fiyat artışı getirilmesini onayladı. Karar, il genelinde hizmet tarifelerinde güncelleme anlamına geliyor.

Bilecik merkezinde zamlı fiyatlar

Yapılan düzenlemeye göre belirlenen yeni ücretler şöyle:

Şekilli sakal tıraşı: 180 TL

Saç-sakal-yıkama-fön: 550 TL

Saç kesme (makas ile): 280 TL

Yıkama-fön: 180 TL

Ağda, kulak-burun-ense alma, maske ile saç yıkama: 125 TL

Sakal tıraşı: 140 TL

Anatomik saç kesimi: 350 TL

Osmaneli'de daha yüksek tarife ve tepkiler

Osmaneli ilçesinde ise zamlar merkezdekinden daha yüksek düzeyde belirlendi. Yeni fiyatlar şu şekilde açıklandı:

Şekilli sakal tıraşı: 200 TL

Saç-sakal kesimi şekilli: 500 TL

Sakal tıraşı: 150 TL

Saç kesimi: 300 TL

Saç-sakal-yıkama: 600 TL

y yıkama: 100 TL

Maske: 150 TL

Ağda: 150 TL

Bu düzenleme sonrası Osmaneli ilçesindeki fiyatların Bilecik merkezini geçmesi bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

