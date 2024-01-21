Birikmiş parasını getirene arsa tapusu verilecek! Milli Emlak müjdeyi verdi

Birikmiş parası olanlara müjde! Milli Emlak satışları başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Birikmiş parasını getirene arsa tapusu verilecek! Milli Emlak müjdeyi verdi
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Milli Emlak Genel Müdürlüğü satışları devam ediyor hem de uygun fiyata! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞLARI

Vatandaşlar yatırım yapmak için uygun fiyatlı satışları araştırmaya devam ederken Milli Emlak Genel Müdürlüğü 7 bin TL'ye arsa satışlarını başlattı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bingöl ilinde 6 bin 412 TL'ye arsa satışı yapıyor. Satış ihale usulü yapılacak ve 30 Ocak tarihinde saat 09:40'da yapılacak. İhale yoluyla arsayı satın alan vatandaşlar 5 sene boyunca emlak vergisi ve KDV ödemesi yapmayacak. 

milli emlak genel müdürlüğü uygun fiyatlı arsa satışları devam ediyor

Satışlarla ilgili detaylı bilgiler ve şartlar Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü 7 bin TL'lik arsa satışının yanında 34 farklı ilde daha uygun fiyatlı arsa satışlarını yapıyor. Satışlar 1000 TL'den satışa çıkıyor. Gümüşhane ilinde Torul ilçesinde yer alan 105 metrekare arsa 3 bin 350 TL'ye satışa çıkıyor. Arsa satışlarının fiyatları ile ve arsanın özelliklerine göre değişkenlik gösteriyor. 

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