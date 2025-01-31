BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı: 10.004,38 Puan

BIST 100 Endeksinde Düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 77,72 puan azalarak 10.004,38 puandan kapandı. Güne 22,31 puan ve yüzde 0,22 artışla 10.104,41 puandan başlanmasına rağmen, endeks günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 azalışla tamamladı.

Gün içinde en düşük 9.986,36 puanı, en yüksek 10.119,01 puanı gören BIST 100, mali endekste yüzde 1,36, sanayi endeksinde yüzde 0,88 ve teknoloji endeksinde yüzde 0,17 değer kaybetti. Ancak, hizmetler endeksi ise yüzde 0,31 değer kazandı.

BIST 30 Endeksi ve Hisse Performansları

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 92,76 puan ve yüzde 0,83 kayıpla 11.122,13 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisse senetlerinden 29'u prim yaparken, 70'i geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Koç Holding ve Türkiye İş Bankası (C) öne çıktı.

Altın ve Döviz Piyasaları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.811 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 3.205.000 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,95, bileşik getirisi ise yüzde 38,00 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Açıklamaları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolardaki bugünkü efektif kurunu alışta 35,7379 lira, satışta ise 35,8811 lira olarak belirledi. Önceki efektif kur ise alışta 35,6960, satışta 35,8391 lira seviyesindeydi.

Uluslararası Piyasalardaki Gelişmeler

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0380, sterlin/dolar paritesi 1,2420 ve dolar/yen paritesi 154,60 düzeyinde işlem görmektedir. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 azalışla 75,7 dolardan işlem görmektedir.