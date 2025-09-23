BIST 100 Gün Ortası: Dolar 41,4210 — Avro 48,9300

BIST 100 Gün Ortası: Piyasalarda Dalgalanma Sürüyor

Piyasa Genel Görünümü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 değer kaybederek 11.361,96 puana geriledi. Endeks, dün 11.468,07 seviyesinden kapanmıştı ve güne 104,82 puan ve yüzde 0,91 azalışla 11.363,25 seviyesinden başladı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 106,11 puan ve yüzde 0,93 düşüşle 11.361,96 puana indi. Günün ilk yarısında en düşük 11.331,46, en yüksek 11.418,34 puan görüldü.

Sektörler ve Hisse Dağılımı

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,22, teknoloji endeksi yüzde 1, hizmetler endeksi yüzde 0,88 ve sanayi endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Endekse dahil hisselerden 19'u yükselirken 78'i düştü ve 3 hisse yatay seyretti.

En çok işlem gören hisse senetleri: Türk Hava Yolları, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ile İş Bankası (C).

Döviz, Emtia ve Tahvil Verileri

İstanbul serbest piyasada dolar 41,4210 lira ve avro 48,9300 lira seviyesinden işlem görüyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin saat 13.00 itibarıyla işlemlerinde basit getirisi yüzde 36,45, bileşik getirisi yüzde 39,93 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar 1,1800, sterlin/dolar 1,3510 ve dolar/yen 147,6 düzeyinde bulunuyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1 artışla 3 bin 785 dolar seviyesinden işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,4 artışla 66,3 dolar seviyesinden işlem görüyor.