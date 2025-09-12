BIST 100 İlk Yarıda Geriledi: Endeks 10.319,03/10.619,85

BIST 100 İlk Yarıda Geriledi

Piyasa Özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kaybederek 10.319,03 puana indi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,86 puan ve yüzde 0,62 azalışla 10.619,85 puana düştü.

Toplam işlem hacmi ise 39,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör ve Endeks Hareketleri

Bankacılık endeksi yüzde 0,2, holding endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti. Sektör endekslerinde tek kazanan yüzde 0,52 ile turizm olurken, en çok düşen sektör yüzde 7,68 ile finansal kiralama faktoring olarak kaydedildi.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında Avrupa borsalarına paralel olarak negatif bir seyir izledi.

Makro Veriler ve Beklentiler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 766 milyon dolar fazla6 milyar 29 milyon dolarlık fazla oluştu.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre TÜFE yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya yükseldi.

Analist Yorumu ve Teknik Seviyeler

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Eylül Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi'nin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 puanın destek, 10.450 ve 10.550 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu vurgulanıyor.