BIST 100 İlk Yarıda Geriledi: Endeks 10.934,95'e Düştü

BIST 100 ilk yarıda geriledi

Borsa İstanbul endeksi yüzde 0,70 düşüşle öğle kapanışında 10.934,95 puanda

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 77,09 puan ve yüzde 0,70 azalışla 10.934,95 puan seviyesine geriledi.

Toplam işlem hacmi 52,5 milyar lira olarak kaydedildi. Sektör endeksleri tarafında bankacılık endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

Sektörlerde en fazla yükselen yüzde 1,89 ile spor olurken, en çok düşüş gösteren yüzde 7,61 ile finansa kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin bütçe yetersizliğinden dolayı kapanması sonrası karışık bir seyir gözlenirken, BIST 100 öğle kapanışını negatif tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 46,7'ye geriledi.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri ile ABD'de imalat sanayi PMI ve ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 için 10.800 ve 10.700 puan seviyeleri destek, 11.000 ve 11.100 puan seviyeleri ise direnç konumunda değerlendiriliyor.