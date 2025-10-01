BIST 100 İlk Yarıda Geriledi: Endeks 10.934,95'e Düştü

BIST 100, öğle kapanışında yüzde 0,70 düşüşle 10.934,95 puana geriledi; işlem hacmi 52,5 milyar lira. İSO PMI eylülde 46,7 oldu.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 13:11
BIST 100 İlk Yarıda Geriledi: Endeks 10.934,95'e Düştü

BIST 100 ilk yarıda geriledi

Borsa İstanbul endeksi yüzde 0,70 düşüşle öğle kapanışında 10.934,95 puanda

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 77,09 puan ve yüzde 0,70 azalışla 10.934,95 puan seviyesine geriledi.

Toplam işlem hacmi 52,5 milyar lira olarak kaydedildi. Sektör endeksleri tarafında bankacılık endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

Sektörlerde en fazla yükselen yüzde 1,89 ile spor olurken, en çok düşüş gösteren yüzde 7,61 ile finansa kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin bütçe yetersizliğinden dolayı kapanması sonrası karışık bir seyir gözlenirken, BIST 100 öğle kapanışını negatif tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 46,7'ye geriledi.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri ile ABD'de imalat sanayi PMI ve ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 için 10.800 ve 10.700 puan seviyeleri destek, 11.000 ve 11.100 puan seviyeleri ise direnç konumunda değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Explora I kruvaziyeri Marmaris'e 695 yolcu getirdi
2
MOBİSAD-IMEX İstanbul'da: 5G Deneyim Alanı ve Mobil Sektör Buluşması
3
Ankara-Samsun Hızlı Demir Yolu: Delice-Çorum’ta Kazılarda %30 İlerleme
4
Avro Bölgesi İmalat Sanayi PMI Eylülde 49,8'e Geriledi
5
Kahramanmaraş'a 2,5 milyar liralık Kartalkaya Sulama Yenileme Projesi İçin İmzalar Atıldı
6
Yaşlanan Toplumlarda Sosyal Güvenlik Modelleri: Japonya, Hong Kong, İtalya
7
Ömer Bolat: Türkiye'de e-Ticaret Hacmi 3 Trilyon TL, Pay %19,1

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam