BKM Genel Müdürü Deniz: TROY Kartlar 67 Milyona Ulaştı, %20 Pazar Payı

BKM Genel Müdürü Deniz, Ağustos itibarıyla TROY logolu kartların 67 milyon adede ulaştığını ve yüzde 20 pazar payı sağlandığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:08
BKM Genel Müdürü Deniz: TROY Kartlar 67 Milyona Ulaştı, %20 Pazar Payı

BKM Genel Müdürü Deniz: TROY Kartlar 67 Milyona Ulaştı, %20 Pazar Payı

BKM yöneticileri, yerli ödeme sistemi TROY'un piyasa performansına ilişkin önemli verileri paylaştı. Kurumun son açıklaması, sektördeki büyümenin somut göstergelerini ortaya koyuyor.

Deniz'in Açıklaması

BKM Genel Müdürü Deniz'in açıklaması şu şekilde oldu: "(Ağustos itibarıyla TROY logolu kart) 67 milyon karta ulaştık ve yüzde 20 pazar payını elde ettik"

Bu veriler, TROY logolu kartların yaygınlaştığını ve %20'lik pazar payı ile ödeme sistemleri pazarında kayda değer bir konum elde edildiğini gösteriyor.

Kurumun paylaştığı sayısal bilgiler, TROY'un benimsenmesinin arttığını ve yerli ödeme altyapısının güçlendiğini işaret ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye-Kırgızistan 12. Dönem KEK Protokolü İmzalandı
2
TEKNOFEST Drone Şampiyonu Hüseyin Ablak
3
BKM Genel Müdürü Deniz: TROY Kartlar 67 Milyona Ulaştı, %20 Pazar Payı
4
Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Temmuzda %1,1 Artışla 170,9 Milyar Dolar
5
Brent petrol varili 67,30 dolardan işlem görüyor — Fed kararı ve stok verileri etkili
6
BIST 100 Güne Yükselişle Başladı — Bankacılık ve Holding Pozitif
7
BKM Genel Müdürü Deniz: TROY'un Sınır Ötesi İhracı İçin İlk Temaslar Başladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor