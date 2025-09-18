BKM Genel Müdürü Deniz: TROY Kartlar 67 Milyona Ulaştı, %20 Pazar Payı

BKM yöneticileri, yerli ödeme sistemi TROY'un piyasa performansına ilişkin önemli verileri paylaştı. Kurumun son açıklaması, sektördeki büyümenin somut göstergelerini ortaya koyuyor.

Deniz'in Açıklaması

BKM Genel Müdürü Deniz'in açıklaması şu şekilde oldu: "(Ağustos itibarıyla TROY logolu kart) 67 milyon karta ulaştık ve yüzde 20 pazar payını elde ettik"

Bu veriler, TROY logolu kartların yaygınlaştığını ve %20'lik pazar payı ile ödeme sistemleri pazarında kayda değer bir konum elde edildiğini gösteriyor.

Kurumun paylaştığı sayısal bilgiler, TROY'un benimsenmesinin arttığını ve yerli ödeme altyapısının güçlendiğini işaret ediyor.