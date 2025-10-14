Bodrum Boat Show: 150'den Fazla Lüks Yat 15-19 Ekim'de

Bodrum Boat Show 15-19 Ekim'de kapılarını açıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Bodrum Boat Show, 15-19 Ekim tarihlerinde Bodrum Limanı'nda gerçekleştirilecek. Fuarda 5 ila 55 metre uzunluğunda, 150'den fazla lüks yat ile denizcilik ekipmanları ve aksesuarlar sergilenecek.

Organizasyon ve destek

Fuar, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğiyle, Bodrum Belediyesi ve MUTTAŞ Denizcilik AŞ'nin destekleriyle düzenleniyor. Organizasyon kapsamında Bodrum Limanı ilk kez boşaltılarak fuarda yer alacak tekneler için yer açıldı ve limana çok sayıda stant kuruldu.

Katılımcılar ve sergilenecekler

Etkinlikte yerli tekne üreticileri, dünya markalarının Türkiye distribütörleri ve denizcilik sektörünün önde gelen firmaları yer alacak. Fuarda ayrıca 500 marka temsil edilecek ve organizasyonun 25 binin üzerinde ziyaretçi çekmesi bekleniyor.

Yetkililerin değerlendirmesi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Gülcek, AA muhabirine yaptığı açıklamada fuarı uzun süredir yürüttükleri çalışmalar sonucunda hayata geçirdiklerini belirtti. Gülcek, 'Bu fuarlardan esinlenerek Bodrum'u tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Türkiye genelindeki yat üreticilerimizi buraya davet ettik. Ürünlerini tüm dünyaya göstermeleri, sergilemeleri için çaba sarf ediyoruz. Burada sadece yat imalatı değil Bodrum'un mavi turizmini, charter seferlerini Bodrum'un tarihini de tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu fuarın ileriki zamanlarda uluslararası bir kimliğe kavuşacağına inanıyorum.' dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç ise Bodrum'un mavi yolculuk ve ahşap yat imalatçılığının merkezi olduğunu vurgulayarak, 'Denizcilerimizin desteği olmasa bu aşamaya gelmemiz mümkün değildi. Bodrum'daki denizcilerimizin, tekne ve tersane sahiplerinin bu fuarı sahiplenmesi bizim için çok büyük bir avantaj. Bu fuarda kazanan Bodrum ve Türk denizciliği olacak.' ifadelerini kullandı. Dinç, ayrıca Bodrum'un bu tür bir organizasyon için bölge olarak uygun bir merkez olduğunu sözlerine ekledi.

Fuar, Bodrum'un denizcilik ve turizm potansiyelini yerli ve uluslararası ziyaretçilere tanıtmayı amaçlıyor.

