Bolu'da Balık Pazarında Fırtına: Hamsi Tezgahlardan Kayboldu

Bolu İhsaniye Mahallesi'nde her pazartesi kurulan halk pazarında, olumsuz hava şartları balık tezgâhlarını etkiledi. Fırtına nedeniyle tezgâhlarda balık çeşitliliği azalırken, özellikle hamsi tezgâhlarda yer almadı ve vatandaşlar alternatif türlere yöneldi.

Pazarda yıllardır balıkçılık yapan İlhan Başaran, olumsuz hava koşulları nedeniyle balık miktarının azaldığını ve fiyatların arttığını belirtti.

"Denizlerde fırtına var"

Başaran, "Denizlerde fırtına olduğundan dolayı hamsi yok. Denizlerde fırtına var; o yüzden denizlere girilemediği için balık az çıkıyor. Onun için fiyatlar pahalı ve balık bugün az. Az çıktığı ve alıcının çok olduğu için fiyatlar mecburen yükseliyor. Yani bu bizim elimizde olan bir şey değil" dedi.

Pazar fiyatları

Pazar tezgâhlarında balık fiyatları kilogram başına şu şekilde görüldü: İstavrit 150 lira, Sardalya 200 lira, Mezgit 300 lira, Çupra 500 lira, Levrek 600 lira ve Karadeniz somonu 400 lira.

"Diğer balıklara yönelmiyorlar"

Başaran, vatandaşların hâlâ hamsiyi tercih ettiğini ve başka türlere yönelmediklerini vurgulayarak, "Her zaman söylüyorum; Bolu’da bizim balık kültürümüz biraz zayıf. Hamsiden başka hiçbir şey bilmiyoruz. ‘Hamsi, hamsi, hamsi.’ Oysa istavrit dört mevsim yenecek tek balıktır. Güzel mezgit var, çupra ve levrek var. Diğer balıklara yönelmiyorlar, illa da hamsi. İstavrit dört mevsim yenecek tek balıktır. Herkese tavsiyem olsun" şeklinde konuştu.

İLHAN BAŞARAN