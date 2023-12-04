Borcu olanlar sonunda oh çekecek! Hem borç hem faizi tek kalemde silinecek

TBMM'de görüşülen 80 maddelik torba yasa teklifi, içerisinde önemli bir madde barındırıyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin düzenlemeyi içeren 54. madde, milyonlarca kişi için umut ışığı olabilir. Meclis tarafından onaylanması durumunda, biriken GSS prim borçlarına af getiren madde, vatandaşların finansal yükünü hafifletecek.

GSS PRİM BORÇLARINA İLİŞKİN YASA MADDESİ





Torba yasa teklifinin 54. maddesi, GSS prim borçlarına ilişkin önemli bir af öngörüyor. Madde kapsamında, 1 Ocak 2024 tarihine kadar biriken GSS prim borçları, faizleri ve gecikme cezalarından arındırılacak. Bu düzenleme ile devlet, borçlu vatandaşlardan primlerin aslını talep etmeyecek ve bu süre zarfında biriken borçlar tamamen silinecek.



Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, GSS prim borçlarının her ay 402 TL olarak belirlendiğini ve bu borcun her ay gecikme zammı ile birlikte biriktiğini ifade etti. Karakaş, torba yasa teklifindeki 54. madde ile 1 Ocak 2024 tarihine kadar birikmiş GSS prim borçları, faizleri ve gecikme cezalarından devlet tarafından vazgeçileceğini belirtti. Bu düzenlemenin şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı af düzenlemesi olduğunu vurgulayan Karakaş, 1 Ocak 2024'e kadar olan borçların tamamen silineceğini açıkladı.

