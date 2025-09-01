DOLAR
Borsa İstanbul: BIST 100 İlk Yarıda Geriledi — 11.274,47

BIST 100, günü ilk yarısında yüzde 0,12 düşüşle 11.274,47 puana geriledi; işlem hacmi 56,7 milyar TL. GSYH yüzde 4,8 arttı; PMI verileri takip edilecek.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:22
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında düşüş eğilimi göstererek yatırımcıların dikkatini çekti. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre gerileyerek olumsuz bir görünüm sergiledi.

İlk Yarı Verileri

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, 13,58 puan ve %0,12 azalışla 11.274,47 puana indi. Toplam işlem hacmi 56,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektörel görünümde bankacılık endeksi %0,92 değer kazanırken, holding endeksi %0,26 artıda kapandı.

Sektör bazında en çok kazanç sağlayan grup yüzde 2,77 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla değer kaybeden sektör yüzde 1,73 ile sigorta oldu.

Seansın Seyri

Güne alış ağırlıklı başlayan BIST 100, gün içinde en yüksek 11.334,42 puana kadar yükseldi. Ancak bu seviyeden gelen satışlarla geri çekilen endeks, günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Makro Veri ve Analist Beklentileri

Türkiye ekonomisine ilişkin verilerde, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 artış gösterdi; böylece büyüme trendi 20 çeyreğe taşındı.

Analistler, günün geri kalanında dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 için destek seviyeleri 11.200 ve 11.100, direnç seviyeleri ise 11.400 ve 11.500 olarak öne çıkıyor.

