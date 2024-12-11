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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kaybıyla 10.049,35 puana düştü.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 13:21
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da Düşüş Eğilimi Devam Ediyor

Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kaybederek 10.049,35 puana geriledi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 49,58 puan ve yüzde 0,49 azalış gösteren endeks, gün boyunca düşüş eğiliminde hareket etti.

Toplam işlem hacminin 42,6 milyar lira olarak kaydedildiği gün içinde bankacılık endeksi yüzde 2,53, holding endeksi ise yüzde 0,12 geriledi.

Sektör Performansları

Sektör endeksleri arasında en fazla kazanan yüzde 2,25 ile ticaret olurken, en çok gerileyen ise bankacılık endeksi oldu.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ise ABD'deki enflasyon, mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesi gibi verilerin takip edileceğini aktardılar. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.150 ve 10.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydettiler.

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