Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüş Yaşadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,35 değer kaybederek 9.937,02 puana geriledi. Saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 35,01 puan ve %0,35 azalış yaşandı. Toplam işlem hacmi 40,9 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi %1,05, holding endeksi ise %0,46 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında ise en çok kazandıran alan iletişim %2,93 ile öne çıkarken, en çok kaybettiren alan %1,29 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yaptığı açıklamaların ardından karışık bir seyir izliyor. Enflasyon ve resesyon ikilemi, fiyatlamaları zorlaştırırken, Trump'ın başkanlığına dair beklentiler piyasalarda risk algısını artırmaya devam ediyor.

Analist Görüşleri

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin seyredeceğini, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Fed'in toplantı tutanakları gibi yoğun bir veri akışının olacağını belirtiyor. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.900 ve 9.800 puanın destek, 10.000 ve 10.100 puanın direnç seviyeleri olduğunu vurguluyorlar.