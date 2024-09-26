DOLAR
34,16 -0,06%
EURO
38,19 -0,38%
ALTIN
2.934,9 -0,61%
BITCOIN
2.196.406,82 -1,35%

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100, günün ilk yarısında %1,32 artışla 10.021,99 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 13:09
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti

Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 değer kazanarak 10.021,99 puana ulaştı. 13:00 itibarıyla önceki kapanışa göre 130,98 puan artış gösterdi. Bugün toplam işlem hacmi 39,6 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi yüzde 1,85, holding endeksi ise yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 2,15 ile gıda ve içecek sektörü olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 0,42 ile spor sektör oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesinde pozitif bir görüntü sergilerken, yatırımcılar ABD’den gelecek büyüme verilerine odaklanmış durumda.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tutanakları ve haftalık para istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'deki büyüme ve dayanıklı mal siparişleri ile birlikte Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.050 ve 10.200 seviyeleri direnç, 9.900 ve 9.800 puanlar ise destek konumunda.

İLGİLİ HABERLER

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul AirShow'da Hedefleri Açıkladı
2
İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Durumu
3
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti
4
Bakan Mehmet Şimşek'ten Dış Finansmanda Başarı Açıklaması
5
Devlete borcu olanların sayılı günü kaldı! O tarihe kadar borcunu kapatmayan şoka uğrayacak
6
İstanbul AirShow 2024'te Türk Hava Yolları'nın Vizyonu

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!