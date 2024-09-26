Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti

Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 değer kazanarak 10.021,99 puana ulaştı. 13:00 itibarıyla önceki kapanışa göre 130,98 puan artış gösterdi. Bugün toplam işlem hacmi 39,6 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi yüzde 1,85, holding endeksi ise yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 2,15 ile gıda ve içecek sektörü olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 0,42 ile spor sektör oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesinde pozitif bir görüntü sergilerken, yatırımcılar ABD’den gelecek büyüme verilerine odaklanmış durumda.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tutanakları ve haftalık para istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'deki büyüme ve dayanıklı mal siparişleri ile birlikte Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.050 ve 10.200 seviyeleri direnç, 9.900 ve 9.800 puanlar ise destek konumunda.