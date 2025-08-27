DOLAR
41,04 0,01%
EURO
47,71 0,34%
ALTIN
4.459,54 0,31%
BITCOIN
4.557.841,72 0,25%

Borsa İstanbul'da BIST 100 güne yükselişle başladı, rekor sonrası yeni zirve

BIST 100, güne yüzde 0,28 artışla 11.561,73 puandan başladı; dün rekor kapanış ve 11.605,30 zirvesi görüldü. Nvidia bilançosu ve ABD mortgage verileri takip edilecek.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:01
Borsa İstanbul'da BIST 100 güne yükselişle başladı, rekor sonrası yeni zirve

Borsa İstanbul'da BIST 100 güne yükselişle başladı, rekor sonrası yeni zirve

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 yükselişle 11.561,73 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 11.529,81 puanla rekor seviyeden tamamladı. Endeks gün içinde 11.605,30 puana ulaşarak yeni zirveyi gördü.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,92 puan ve yüzde 0,28 artışla 11.561,73 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,72 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,89 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin gölgesinde, teknoloji alanında öne çıkan şirketlerden Nvidia'nın bugün açıklanması beklenen finansal sonuçları öncesi karışık seyrediyor. Yurt içi piyasalar ise iyimser beklentilerin etkisiyle küresel piyasalardan pozitif ayrışıyor.

Teknik seviyeler ve gündem

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu; yurt dışında ise Nvidia bilançosu ile ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 seviyelerinin direnç, 11.500 ve 11.400 puanın ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul'da BIST 100 güne yükselişle başladı, rekor sonrası yeni zirve
2
Altının Gramı 4 bin 457 TL’ye Geriledi: Çeyrek 7 bin 310, Cumhuriyet 29 bin 150 TL
3
TCMB Döviz Kurları (15:30) — Gösterge ve Çapraz Kurlar
4
ATO'da Türkiye-Endonezya İş Forumu — 10 Milyar Dolar Hedefi Öne Çıktı
5
e-Devlet'ten hakkınız var mı bakın! Bu şartlara uyana devletten sosyal destek!
6
İngiltere'de 2025 Yazı Kayıtlardaki En Sıcak Yaz Olacak
7
Lisanslı Depoculukta Dijitalleşme: Lisanslı Depo Bilgi Sistemi Kuruluyor

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025