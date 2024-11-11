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Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişle Günü Kapatıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1 artışla 9.276,78 puana ulaştı ve günü olumlu bir sonuçla tamamladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 18:27
Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişle Günü Kapatıyor

Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1 değer kazanarak 9.276,78 puan ile tamamladı. Önceki kapanışa göre 91,95 puan artan endeksin toplam işlem hacmi ise 96 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör Performansları

Analiz edilen sektör endeksleri arasında bankacılık endeksi yüzde 2,75 ve holding endeksi yüzde 1,59 değer kazandı. Öte yandan en çok kazandıran sektör iletişim olurken, bu sektör yüzde 3,93 oranında bir artış gösterdi. En çok kaybettiren sektör ise spor oldu ve yüzde 2,24 değer kaybederek dikkat çekti.

Küresel Piyasalardaki Seyir

Küresel piyasalarda, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlenmekte. Yatırımcılar, bu hafta ABD enflasyon verileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına odaklanmış durumda.

Önemli Veriler Takip Edilecek

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışlar verilerinin yanı sıra, yurt dışında Japonya'da makine siparişleri, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile İngiltere'de işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.450 puanın direnç, 9.100 ve 8.900 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu değerlendiriliyor.

Ekonomik Beklentiler

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi katılımcıları, cari işlemler hesabının eylül ayında 2 milyar 723 milyon dolar fazla vermesini öngörüyor. Uzmanlar, 2024 yılı için cari işlemler açığının 11 milyar 871 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmininde bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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