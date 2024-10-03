Burdur, Turizm Yüzyılı Lansmanı ile Geleceğe Yürüyor

Burdur'da Turizm Yüzyılı Lansmanı Gerçekleştirildi

Turizm Yüzyılı Burdur Lansmanı, Burdur'daki turizm sektörünün temsilcilerini bir araya getirerek önemli bir etkinlik düzenledi. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, toplantıda geleneklerin ve Teke yöresinin kültürel zenginliklerinin tanıtılması gerektiğini vurguladı.

Ekolojik Zenginlik ve Tanıtım Çalışmaları

Toplantıda konuşan Vali Bilgihan, Burdur’un ekolojik zenginliklerini korumak ve tanıtmak amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirileceğinin altını çizdi. Salda Gölü çevresinde yapılan projelerin devam edeceğine inanıldığını kaydeden Bilgihan, "Bu projeler, hem yerel halkla hem de sektördeki uzmanlarla işbirliği içinde yürütülecektir," dedi.

Uluslararası Rekabet ve Destinasyon Tanıtımı

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmde artan uluslararası rekabete dikkat çekerek, tanıtımın önemi üzerinde durdu. Bağlıkaya, "Dünya genelinde birçok ülke yeni destinasyonlar yaratma çabasında, biz de Burdur'un potansiyelini keşfetmeli ve tanıtmalıyız," ifadelerini kullandı.

Burdur’un Kültürel Değerleri

DEİK Başkanı Nail Olpak ise, Burdur’un tanınırlığını artırmanın gerekliliğine dikkat çekti. Salda Gölü ve Sagalassos gibi önemli yerlerin daha fazla bilinirlik kazanması gerektiğini belirtti.

Çeşitli Turizm Olanakları

Etkinlikte ayrıca, İlker Ünsever, Burdur turizmi için yapılan planlama ve önerilere de değindi. Gastronomi ve kültür turları, doğa aktiviteleri gibi çeşitli alanlarda Burdur’un potansiyelinin öne çıkarılması gerektiğini söyledi.

Pande İle Görüşler Paylaşıldı

Toplantının sonunda düzenlenen panelde, DEİK Başkanı Olpak, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, sanatçı Sümer Ezgü ve televizyon programcısı Güven İslamoğlu, Burdur turizmi üzerine görüşlerini paylaştılar. Bu etkinlik, turizmin kent ekonomisine katkı sağlaması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Turizm Yüzyılı Burdur Lansman toplantısında, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan konuşma gerçekleştirdi.

Turizm Yüzyılı Burdur Lansman toplantısında, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan konuşma gerçekleştirdi.

Turizm Yüzyılı Burdur Lansman toplantısında, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan konuşma gerçekleştirdi.

Turizm Yüzyılı Burdur Lansman toplantısında, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan konuşma gerçekleştirdi.