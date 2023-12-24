Akaryakıt fiyatlarında ibre tersine döndü! Benzin, motorin, LPG'de tabelalar değişti: İşte güncel akaryakıt fiyatları

İndirimler bitti sırada zamlar var. Benzine zam gelmişti. Motorine zam gelecek mi? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Akaryakıt fiyatlarında ibre tersine döndü! Benzin, motorin, LPG'de tabelalar değişti: İşte güncel akaryakıt fiyatları
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Çoğu denizyolu taşımacıları gemileri saldırı hedefi olmasından ötürü bekletmektedir. Bu riskler petrol etkilemektedir. Petrol ne kadar? Tüm detaylar haberimizde.

AKARYAKITA ZAM GELİYOR!

Husiler, İsrail kargosunu taşıdıklarını düşündükleri Kızıldeniz'de bulunan Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçen gemileri hedef haline getirmekteler.akaryakıt

Babu’l Mendeb Boğazı 'inleme- hüzün kapısı' olarak adlandırılmaktadır. Yaşanan güçlü akıntılar sebebiyle denizciler zorluk yaşamaktadır. Petrol gibi deniz taşımacılığı yapılmaktadır. Bu sebeple önemli bir noktadır. Bu boğaz deniz seferini 14 gün kısaltmaktadır. Kızıldeniz'de yaşanan saldırılara maruz kalabilme endişesiyle çoğu sefer askıya alınmıştır. Dünya petrol, doğal gaz devi BP bu boğazı kullanmayacağını açıkladı.

Yaşanan riskler ham petrol fiyatını vurdu. Brent petrol tutarı hızla artışa geçti. Brent petrol 79 dolara yükselmiş bulunmaktadır. Yaşanan bu artış depolara yansıdı. İndirimler artık geride kalarak zamlara sıra geçti. Benzine zam yapılmıştı. Benzin litresi 1 TL 49 kuruş arttı. Cuma gününde ise 1 TL 50 kuruş zam yapılması beklenmektedir.

Riskin devam etmesi halinde fiyatlarda artış yaşanmaya devam edecektir.

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