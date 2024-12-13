Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kazanarak 10.125,46 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 66,83 puan artış yaşanan endeksin toplam işlem hacmi 83,2 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında liderliği yüzde 2,92 ile inşaat alırken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 0,87 ile spor oldu.

Küresel Piyasalarda Belirsizlikler

Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) yeni yılda izleyeceği yol haritasında belirsizlikler öne çıkmakta. Açıklanan enflasyon verilerinin karışıklığı, enflasyonla mücadelenin beklenenden daha uzun sürebileceği endişelerini artırıyor.

Yine de, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair beklentiler güçlü bir şekilde devam ediyor. Analistler, bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, tüketici güven endeksi, konut satışları ve bütçe dengesi ile yurt dışında ise Fed, İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararları gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtiyor.

Fed'in politika faizinde 25 baz puan indirime gitmesi kesin görünürken, BoE ve BoJ'un faizlerini sabit bırakması bekleniyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.200 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğu ifade ediliyor.