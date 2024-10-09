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Borsa İstanbul'da Gün Sonu Değerlendirmesi

BIST 100 endeksi gün sonunda değer kazandı, altın fiyatlarında değişim görüldü. Dolar ve petrol fiyatları ise geriledi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 18:34
Borsa İstanbul'da Gün Sonu Değerlendirmesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün Sonu İstatistikleri

Borsa İstanbul'da gün kapanışında BIST 100 endeksi, 87,41 puan artışla 9.132,30 puandan kapandı. Güne 9.043,91 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 8.901,22 ve en yüksek 9.132,30 puanı gördü. Önceki gün kapanışına göre endeks, %0,97 değer kazandı.

BIST 30 Endeksi ve Sektörel Performans

BIST 30 endeksi ise 125,83 puan ve %1,25 değer artışıyla 10.171,20 puandan tamamladı. Mali endeks %1,10, hizmetler endeksi %0,69, teknoloji endeksi %0,47, sanayi endeksi ise %0,63 değer kazanarak pozitif bir gün geçirdi.

Hisse Senedi İşlem Gözlemleri

BIST 100 endeksine dahil olan hisselerin 60'ı yükselirken, 35'i değer kaybetti. Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Turkcell, en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Piyasalarda Altın ve Dolar Durumu

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.614 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, %6,9 azalışla 2.852.000 liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Verileri

TCMB, bugünkü efektif kurunu dolar için alışta 34,1712 lira, satışta 34,3081 lira olarak belirledi. Önceki efektif kurlar ise alışta 34,1864 lira, satışta 34,3234 lira olarak açıklanmıştı.

Petrol Fiyatları ve Döviz Kurları

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,3090 ve dolar/yen paritesi 149,10 seviyesinde işlem görmekte. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili %1,2 azalışla 76,4 dolardan işlem görmekte.

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