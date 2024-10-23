Borsa İstanbul'da Gün Sonu Raporu

Borsa İstanbul'da 100 endeksi, günü yüzde 1,40'lık bir kayıpla 8.714,69 puandan kapattı. Önceki kapanışa göre 123,91 puan düşüş yaşandı.

Piyasa Performansı

BIST 100 endeksi, güne 15,23 puan ve %0,17'lik bir artışla 8.853,83 puandan başladı. Gün içerisinde en düşük 8.664,02 puanı, en yüksek ise 8.867,10 puanı gördü ve sonunda %1,40'lık değer kaybıyla 8.714,69 puana düştü.

Mali endeks %1,56, hizmetler endeksi %1,88 ve sanayi endeksi %1,30 değer kaybederken, teknoloji endeksi %1,44 değer kazandı.

BIST 30 Endeksi

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 143,08 puan ve %1,46 kayıpla 9.651,27 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 14'ü değer kazanırken, 85'i geriledi.

En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Akbank yer aldı.

Altın ve Dış Piyasalar

Uluslararası piyasalarda saat 18:30 itibarıyla altının ons fiyatı 2.713 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'ndaki standart altının kilogram fiyatı ise %1,4'lük bir artışla 3 milyon 142 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolara ilişkin efektif kurunu alışta 34,1771 lira, satışta 34,3141 lira olarak duyurdu. Önceki değerleri ise alışta 34,1582 lira, satışta 34,2950 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18:30'da avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2940 ve dolar/yen paritesi 152,80 seviyelerinde işlem görüyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı %0,8 azalarak 74,7 dolara geriledi.