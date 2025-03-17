Borsa İstanbul'da Günün İlk Yarısında BIST 100 Endeksi Yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,29 artışla 10.872,17 puana ulaştı. Bankacılık ve inşaat sektörleri kazanç sağladı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:11
Borsa İstanbul'da Günün İlk Yarısında BIST 100 Endeksi Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,29 değer kazanarak 10.872,17 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 31,58 puan ve %0,29 artış gösteren endeks, bu yükselişle birlikte yatırımcılara umut verdi.

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 61 milyar lira oldu. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanımı %1,85 ile inşaat sektörü sağlarken, en çok kaybeden ise %4,55 ile madencilik oldu. Bankacılık endeksi %0,17, holding endeksi ise %1,43 değer kazandı.

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun kontrol altında kalmaya devam ettiğini gösteren veriler ve Çin'in yeni ekonomik teşvik adımları olumlu bir atmosfer oluşturdu. Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ile New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

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