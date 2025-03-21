Borsa İstanbul'da İşlemler 11.22'de Yeniden Başlayacak

Borsa İstanbul, değer kaybının %5'i aşması nedeniyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sisteminin devreye girdiğini duyurdu. İşlemler, saat 11.22'de yeniden başlayacak.

Borsa İstanbul, saat 10:52:12 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sisteminin aktif hale geldiğini ve Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, ile Borçlanma Araçları Piyasası'nda tüm işlemlerin durdurulduğunu açıkladı. Bu durdurma, BIST 100 endeksindeki düşüşlerin %5'i aşmasının ardından gerçekleştirildi.

İşlemlerin yeniden başlamasıyla ilgili yapılan açıklamada, pay piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 11:12:12'de tek fiyat emir toplama, 11:17:12'de ise eşleştirme yapılacağı belirtildi. Ardından, 11:22:12'den itibaren işlemlere kaldığı yerden devam edileceği vurgulandı.

Bursa'da işlemlerin başlamasına yönelik bilgiler de verildi. Pay piyasasında tek fiyat işlem yöntemi ile gerçekleştirilen paylarda saat 11:12:12'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 11:22:12'de seans sürecek. Ayrıca, varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakları gibi işlemler de 11:22:12'den itibaren kaldığı yerden devam edecek.

VİOP'taki pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarındaki işlemler de saat 11:22:12'de yeniden başlayacaktır.