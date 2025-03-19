Borsa İstanbul'da Sert Düşüş: BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Kayıpla Tamamladı

Borsa İstanbul'da Düşüş Yaşandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 8,72 değer kaybederek 9.860,29 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 941,94 puan azaldı ve toplam işlem hacmi 171 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörlerdeki Değişimler

Yatırımcılar açısından olumsuz bir gün geçiren borsa endekslerinde, bankacılık endeksi yüzde 9,88 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 8,37 düştü. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 9,98 ile iletişim oldu.

Devre Kesici Uygulandı

Borsa İstanbul'da bugün iki kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışarak, yatırımcıların kayıplarını sınırlamaya çalıştı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımı ile devam eden jeopolitik riskler, karışık bir seyir izlenmesine neden oldu. Gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından bu akşam alınacak para politikası kararlarına çevrildi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakarken, politik metin ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasalar üzerindeki yönlendirici etkisi bekleniyor.

Yurt İçindeki Gelişmeler

Yurt içinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dahil 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı aldığını bildirdi.

Yakından Takip Edilecek Veriler

Analistler, yarın yurt içindeki işsizlik oranı, haftalık para ve banka istatistikleri, ve yurt dışında İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ile Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları gibi yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

BoE'nin politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek, 10.000 ve 10.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.