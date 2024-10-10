Borsa İstanbul'da Yükseliş Başlangıcı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 artışla 9.137,30 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 5,00 puan ve yüzde 0,05 yükseliş gösterdi.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi %0,06 değer kazanırken, holding endeksi %0,02 değer kaybetti. Sektörler arasında en fazla kazanan, %1,28 ile spor oldu, en fazla kaybeden ise %0,59 ile ticaret sektörü oldu.

Küresel Piyasalardaki Beklentiler

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü %0,97 değer kazanarak 9.132,30 puandan kapattı. Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair beklentiler ön plana çıkarken, herkes bugün açıklanacak enflasyon verilerine odaklanmış durumda.

İzlenecek Veriler

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sona yaklaşıldığı düşünülüyor; ancak yüksek faiz döneminin bir resesyona yol açıp açmayacağına dair endişeler devam ediyor. Analistler, yurt içinde işsizlik oranı, sanayi üretimi ve haftalık banka verilerinin yanı sıra yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtiyor. Ek olarak, teknik olarak BIST 100 için 9.200 ve 9.300 puanları direnç, 9.000 ve 8.850 puanları destek seviyeleri olarak değerlendiriliyor.