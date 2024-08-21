Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,65 oranında değer kazanarak 10.047,63 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla, endeks önceki kapanışa göre 65,34 puan artış gösterdi. Toplam işlem hacmi ise 40,1 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 1,20 değer kazandı. Sektörler arasında en çok kazanç sağlayan grup ise yüzde 2,67 ile sigorta oldu. Diğer yandan, iletişim sektörü yüzde 0,54 ile en fazla gerileyen sektör olarak öne çıktı.

Küresel Piyasaların Etkisi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndaki açıklamaları öncesinde, yatırımcılar temkinli davranıyor. Analistler, öğleden sonra yurt içindeki veri akışının sakin olacağını belirtirken, yurt dışında ise ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının izleneceğini ifade etti.

Teknik Göstergeler

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyeleri direnç noktası, 10.000 ve 9.900 puan ise destek seviyeleri olarak değerlendiriliyor.