Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında değer kazanarak 10.047,63 puana ulaştı. Bankacılık ve holding sektörleri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 13:08
Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,65 oranında değer kazanarak 10.047,63 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla, endeks önceki kapanışa göre 65,34 puan artış gösterdi. Toplam işlem hacmi ise 40,1 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 1,20 değer kazandı. Sektörler arasında en çok kazanç sağlayan grup ise yüzde 2,67 ile sigorta oldu. Diğer yandan, iletişim sektörü yüzde 0,54 ile en fazla gerileyen sektör olarak öne çıktı.

Küresel Piyasaların Etkisi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndaki açıklamaları öncesinde, yatırımcılar temkinli davranıyor. Analistler, öğleden sonra yurt içindeki veri akışının sakin olacağını belirtirken, yurt dışında ise ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının izleneceğini ifade etti.

Teknik Göstergeler

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyeleri direnç noktası, 10.000 ve 9.900 puan ise destek seviyeleri olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!