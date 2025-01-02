Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.858,10 Puanı Aştı

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 yükselişle 9.858,10 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,54 puan artış gösterdi.

Sektör Endekslerinde Değişim

Bankacılık endeksi %0,74 değer kazanırken, holding endeksi %0,35 oranında artış sağladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan grup bankalar oldu, en fazla kaybı ise %1,01 ile gıda ve içecek sektörü yaşadı.

Piyasalardaki Genel Görünüm

Yurt içinde salı günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,60 değer kaybederek 9.830,56 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda ise ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin adımları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası belirsizlikleriyle negatif bir seyir söz konusu.

Açığa Satış Yasağı Kaldırıldı

6 Şubat depremleri sonrası uygulanan açığa satış yasağı, bugün itibarıyla BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılacak.

Öne Çıkan Veriler ve Teknik Analiz

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve mortgage başvuruları verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puan seviyeleri direnç, 9.750 ve 9.650 seviyeleri ise destek konumunda.