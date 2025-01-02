DOLAR
35,34 0,07%
EURO
36,72 -0,25%
ALTIN
2.995,09 -0,36%
BITCOIN
3.381.523,07 -0,91%

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.858,10 Puanı Aştı

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,28 artışla 9.858,10 puandan başladı. Bankacılık sektörü kazanç sağladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 09:59
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.858,10 Puanı Aştı

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 yükselişle 9.858,10 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,54 puan artış gösterdi.

Sektör Endekslerinde Değişim

Bankacılık endeksi %0,74 değer kazanırken, holding endeksi %0,35 oranında artış sağladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan grup bankalar oldu, en fazla kaybı ise %1,01 ile gıda ve içecek sektörü yaşadı.

Piyasalardaki Genel Görünüm

Yurt içinde salı günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,60 değer kaybederek 9.830,56 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda ise ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin adımları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası belirsizlikleriyle negatif bir seyir söz konusu.

Açığa Satış Yasağı Kaldırıldı

6 Şubat depremleri sonrası uygulanan açığa satış yasağı, bugün itibarıyla BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılacak.

Öne Çıkan Veriler ve Teknik Analiz

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve mortgage başvuruları verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puan seviyeleri direnç, 9.750 ve 9.650 seviyeleri ise destek konumunda.

İLGİLİ HABERLER

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı
2
Brent Petrol Fiyatı 74,80 Dolarla İşlem Görüyor
3
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Yılın İlk İşlem Günü
4
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.858,10 Puanı Aştı
5
VİOP'ta Şubat Vade Endeks Kontratı Yatay Seyirle Başladı
6
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 350 Türk Mühendis Görev Alıyor
7
New York Borsası Yükselişle Güne Başladı

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!