Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.117,38 Puanı Gördü

Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117,38 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 262,45 puan ve yüzde 2,80 azalış ile 9.117,38 puana indi.

Sektör Endekslerindeki Düşüşler

Bankacılık endeksi yüzde 3,61, holding endeksi ise yüzde 2,80 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla kaybı bankacılık endeksi yaşadı.

Piyasalardaki Satış Baskısı

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksini günü yüzde 1,10 değer kaybederek 9.379,83 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışını, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışları takip edeceklerini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydediyorlar.