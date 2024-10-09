DOLAR
34,26 0,02%
EURO
37,58 0,28%
ALTIN
2.878,16 0,22%
BITCOIN
2.128.078,2 0,35%

Borsa İstanbul Yatay Başladı: BIST 100 Endeksi Güncel Durumu

BIST 100 endeksi, güne hafif düşüşle 9.043,91 puandan başlamışken, piyasalarda karmaşık bir seyir devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 10:00
Borsa İstanbul Yatay Başladı: BIST 100 Endeksi Güncel Durumu

Borsa İstanbul Güne Yatay Bir Seyirle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,01'lik bir düşüşle 9.043,91 puan seviyesinden başladı. Açılışta, BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,98 puan ve %0,01 azalışla 9.043,91 puana geriledi.

Sektör Endeksleri Arasındaki Değişim

Bankacılık endeksi %0,05 değer kaybederken, holding endeksi ise %0,02 değer kazanma gösterdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sigorta sektörü %0,92 artışla öne çıktı. En fazla kaybetme yaşayan sektör ise %0,22 düşüşle finansal kiralama ve faktoring oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü %0,15 değer kazanarak 9.044,89 puanla tamamladı. Ancak, ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından "yumuşak iniş" beklentilerinin artması ve Orta Doğu'daki devam eden gerilim, global piyasalarda karışık bir seyir oluşturdu.

ABD'de ekonominin resesyona girmeden enflasyonun hedeflenen seviyeye indirileceği konusundaki iyimserlik sürerken, yarın açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların dikkatinde olacak.

Yatırımcılar için Önemli Veri Gündemi

Analistler, yurt içinde sakin bir veri gündemi öngörülürken, yurt dışında ise haftalık mortgage başvuruları, toptan eşya stokları ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.850 puanın destek konumunda olduğu kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 Yılı Yaş Çay Fark Ödemesi Desteği Açıklandı
2
Avrupa Borsalarında Negatif Seyir, İngiltere Hariç
3
Akaryakıt ve sigara fiyatları ceplere alev aldıracak! ÖTV zammı kesinleşti: Yeni fiyatlar belli oldu
4
Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu
5
AJet, 2024'te 20 Milyon Yolcu Taşımayı Hedefliyor
6
Borsa İstanbul Yatay Başladı: BIST 100 Endeksi Güncel Durumu
7
Fitch Ratings: Karbonsuzlaşma Süreci Yavaş İlerliyor

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz