Borsa İstanbul Yatay Başladı: BIST 100 Endeksi Güncel Durumu

Borsa İstanbul Güne Yatay Bir Seyirle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,01'lik bir düşüşle 9.043,91 puan seviyesinden başladı. Açılışta, BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,98 puan ve %0,01 azalışla 9.043,91 puana geriledi.

Sektör Endeksleri Arasındaki Değişim

Bankacılık endeksi %0,05 değer kaybederken, holding endeksi ise %0,02 değer kazanma gösterdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sigorta sektörü %0,92 artışla öne çıktı. En fazla kaybetme yaşayan sektör ise %0,22 düşüşle finansal kiralama ve faktoring oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü %0,15 değer kazanarak 9.044,89 puanla tamamladı. Ancak, ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından "yumuşak iniş" beklentilerinin artması ve Orta Doğu'daki devam eden gerilim, global piyasalarda karışık bir seyir oluşturdu.

ABD'de ekonominin resesyona girmeden enflasyonun hedeflenen seviyeye indirileceği konusundaki iyimserlik sürerken, yarın açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların dikkatinde olacak.

Yatırımcılar için Önemli Veri Gündemi

Analistler, yurt içinde sakin bir veri gündemi öngörülürken, yurt dışında ise haftalık mortgage başvuruları, toptan eşya stokları ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.850 puanın destek konumunda olduğu kaydedildi.