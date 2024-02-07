3 + 1 konut 750.000 TL’den gidiyor! O banka şaşkına uğratacak dairenin satışını duyurdu

Son dönemler içersinde gün geçtikçe artışa geçen kira ve satılık konut kiraları vatandaşların ceplerini yakmaya devam ediyor. Vatandaşlar bu dönemler içersinde konut satın alamaz hale geldi. Kiralarında artışıyla beraber vatandaşlar bankaların satışı çıkarmış olduğu gayrimenkul taşınmaz fırsatları değerlendirmeye başladı. Tam bu noktada Vakıfbank sadece 750.000 TL başlangıç bedeli ile 3+1 konutun satışını duyurdu. 131 metre² olan bu konut 1 milyon TL altında konut sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzlerini güldürecek. İşte Vakıfbank tarafından satışa çıkartılmış olan Ankara’nın Beypazarı ilçesindeki dairenin detayları…

37.500 TL TEMİNAT BEDELİ İSTENİYOR

Vakıfbank tarafından 750.000 TL başlangıç bedeli ile satışa çıkartılmış olan 3 + 1 130 metre karelik bu daire için istenilen teminat bedeli ise 37.500 TL olarak belirlendi. Şu anda boş olan bu daire üstelik kredi kullanmaya da uygun. Vatandaşlar kredi çekerek, 3 + 1 Vakıfbank’ta satışa çıkartılmış olan daireyi değerlendirmek istiyorlarsa ilgili şube olan Beypazarı’ı Ankara Şubesi ile iletişime geçmeliler. Ankara’nın Beypazarı ilçesinin Hacıkara Mahallesi’nde yer alan daire resmen kaçırılmayacak fırsatta.





MİNİMUM 10.000 TL ARTIŞ YAPILABİLECEK

750.000 TL başlangıç bedeli ile teklif usulü satışa çıkartılan bu daire için minimum artış miktarı ise 10.000 TL olarak belirlendi. 2013 yılında yapılmış olan binanın bodrum katında yer alan dairenin tapu durumu kat irtifakına sahip. Şu anda boş olan daire için Beypazarı Ankara Vakıfbank ile iletişime geçebilir, daire ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.