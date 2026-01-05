BOSAB 2026 Vizyonu: Yeşil OSB, Su Güvenliği ve Yangın Tedbirleri

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akyıldız, 2025 çalışmalarını değerlendirdi ve 2026 stratejilerini kamuoyuyla paylaştı. Akyıldız, 2025’te üretim sürekliliğini destekleyen altyapı, hizmet kalitesi ve çevre yönetiminin öncelik olduğunu vurguladı; 2026’nın odağında ise Yeşil OSB, proses suyu yönetiminde kalıcı çözümler ve yangın güvenliği yer alacak.

2025'te altyapı ve hizmette atılımlar

Akyıldız, 2025 boyunca altyapıda yürütülen kapsamlı çalışmalar sayesinde önemli verimlilik artışı sağlandığını belirtti. Su arzının sürekliliği için sahada planlı iyileştirmeler yapıldığını, yoğun yatırımlar ve hat yenilemeleri sonucunda kayıp-kaçak oranını yüzde 0 seviyesine yaklaştırma yönünde ilerleme kaydettiklerini anlattı.

Fiziki altyapı yatırımları teknolojik adımlarla desteklendi: bölge fiber optik ağlarla donatılarak sanayicilere hızlı ve kesintisiz iletişim sağlandı. Altyapı arızalarına mesai gözetmeksizin müdahale edebilen bir organizasyon kuruldu; müdahale hızını artırmak amacıyla malzeme stok sahası oluşturuldu ve arıza-bakım yönetiminde refleks kabiliyeti yükseltildi.

Kurumsal altyapıda da adımlar atıldı: Kestel Belediyesi’nden devrolan 60 bin evrağı tarayarak dijital arşiv oluşturuldu ve kurumsal hafıza güvence altına alındı. Üstyapı düzenlemeleri kapsamında yolları iyileştirmek için 2 bin 500 metrekare parke ve bin 500 ton asfalt uygulaması hayata geçirildi.

Proses suyu: 2026'da kalıcı çözümler

Proses suyunun sanayi için kritik olduğunu vurgulayan Akyıldız, 2025’te proses su arzının devamlılığını sağlamak amacıyla su kuyularının devreye alındığını aktardı. 2026’da su arz güvenliğini güçlendirecek yatırımlar daha geniş perspektifle ele alınacak; DSİ süreci tamamlanan ve ihalesi gerçekleştirilen yatırımın, bölgenin proses su ihtiyacında kalıcı güvence oluşturacağı belirtildi.

Ayrıca, Yeşil Çevre Arıtma Kooperatifi ile yürütülen proses suyu geri kazanım projesi 2026 hedefleri arasında stratejik öneme sahip. Arıtılmış suyun yeniden üretim süreçlerinde kullanılması, su kaynaklarının verimli kullanımı ve kuraklık riskine karşı dayanıklılık açısından değerli bulunuyor.

Yeşil OSB ve sürdürülebilir üretim

2026 vizyonunun merkezinde Yeşil OSB süreci yer alıyor. Akyıldız, başvuru sürecinin son aşamasında olduklarını; BOSAB’ın hali hazırda yıllık 1 milyon 500 bin kg atığı toplayıp bertaraf ederek çevreye duyarlılığını gösterdiğini ifade etti. 2026’da bu sürecin neticelenmesiyle enerji verimliliği, çevre yönetimi, sıfır atık ve kaynak verimliliği uygulamalarının daha sistematik biçimde sahaya yansıtılacağı açıklandı. Akyıldız, Yeşil OSB yaklaşımının bir etiket değil, üretimin rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini belirleyen bir standart olduğunun altını çizdi.

Yangın güvenliği ve sosyal tesisler

Sanayi bölgelerinde yangın riskinin kritik bir başlık olduğuna dikkat çeken Akyıldız, erken müdahale için bölgede bir itfaiye teşkilatı kurulacağını bildirdi. Yer tahsisi ve hafriyat işlemlerinin tamamlandığını ve inşaat sürecine hızla başlanmasının hedeflendiğini söyledi. Ayrıca 2026’da sanayicilere ve çalışanlara hizmet edecek sosyal tesisler ve ortak kullanım alanları oluşturulacak.

Bütçe, disiplin ve öncelikler

Başkan Akyıldız, oy birliği ile kabul edilen 2026 bütçesi çerçevesinde mali disiplini koruyarak yatırımlara devam edeceklerini; öncelikli gündemin Yeşil OSB, su arzı ve yangın güvenliği olduğunu vurguladı.

Erdoğan Akyıldız sözlerini, 2026'da atılacak adımların hem üretimin sürdürülebilirliğini hem de bölgenin rekabet gücünü artıracağı taahhüdüyle noktaladı.

