BOSAB’da altyapı tamam, sıra stratejik yatırımlarda

Bursa sanayisinin önemli merkezlerinden Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB), son dönemde hayata geçirilen altyapı yatırımları ve çevresel projelerle büyümesini sürdürüyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısıyla görevi devralan BOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akyıldız, bölgenin mevcut durumunu ve önümüzdeki döneme dair planları değerlendirdi.

Tamamlanan altyapı çalışmaları

Başkan Akyıldız, bölge sanayicisine daha nitelikli, güvenli ve düşük maliyetli hizmet sunmak için çalıştıklarını belirtti. Geçmiş dönemde başlatılan temel altyapı seferberliğinin başarıyla tamamlandığını ve şimdi stratejik projelere odaklandıklarını vurguladı.

Başkan Akyıldız, tamamlanan çalışmalarla ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı: "Bölgemizde faaliyet gösteren sanayicilerimizin sorunsuz bir üretim ortamına kavuşması önceliğimiz. Bu kapsamda Altınbaş İnşaat ile yürüttüğümüz yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarımızı tamamen bitirdik. Üstyapıda ise Suntek Yapı İnşaat tarafından gerçekleştirilen asfalt, parke, bordür ve yüzey kaplama çalışmalarıyla yollarımızı modernize ettik ve sanayicimizin hizmetine sunduk. Teknolojik altyapıda da çağın gerekliliklerini yerine getirerek, telekom şirketiyle gerçekleştirdiğimiz protokol çerçevesinde, B.T. İletişim Elektrik Telekomünikasyon firmasının yükleniciliğinde tüm bölgemizi fiber optik ağlarla donattık."

Sanayicinin girdi maliyetlerini düşürmeye yönelik adımların da önemine değinen Akyıldız, bu kapsamda BUSKİ ile yapılan iş birliğine işaret etti: "BUSKİ ile yaptığımız iş birliği neticesinde, sanayi bölgesi içerisindeki içme suyu hattının işletmesini devralarak içme suyunu bölgemizdeki firmalara daha uygun maliyetlerle sunma imkânına kavuştuk. Ayrıca bu adımla, arıza ve bakım süreçlerine çok daha hızlı müdahale edebilir hale geldik."

Proses suyu projeleri: Yeni hat ve geri kazanım

Göreve geldikleri günden bu yana proses suyu konusuna öncelik verdiklerini belirten Akyıldız, iklim krizine bağlı kuraklığa karşı iki kritik projeyi yürüttüklerini aktardı. Sanayicinin üretimde kullandığı suyun sürekliliğini sağlamak için atılan adımlar ayrıntılandı.

Başkan Akyıldız, bu çalışmayı şöyle anlattı: "Sanayicimizin üretim çarklarının sağlıklı şekilde dönmesi için en temel ihtiyaçların başında proses suyu geliyor. Mevcut durumda bölgemizin su ihtiyacının bir kısmını Gölbaşı Barajı’ndan karşılıyoruz. Ancak yaşanan kuraklık nedeniyle baraj seviyeleri düşüyor ve tarımsal sulamanın öncelikli olması sebebiyle sanayicimize ayrılan su miktarı dönem dönem yetersiz kalabiliyor. Bu sorunu kalıcı bir şekilde çözmek amacıyla DSİ onayıyla, muhtelif kaynaklardan bölgemize doğrudan ulaşacak ilave proses suyu hattını projelendirdik. Böylece sanayicimizin üretimde kullanacağı suyun en azından önemli bir bölümünü kesintisiz ve güvenilir bir kaynaktan sağlamış olacağız. İhalenin tamamlanmasının ardından Altınbaş İnşaat sahada çalışmalara başladı ve hat döşeme süreci hızla ilerliyor. İnşallah 2026 yılı Nisan ayında bu hattı hizmete alarak işletmelerimizin su arzındaki sıkıntıları tamamen gidermeyi hedefliyoruz."

Akyıldız, mevcut suyun verimli kullanımına dair ikinci projeyi de paylaştı: "Bu kapsamda Kestel OSB ve Uludağ OSB ile paydaşı olduğumuz Yeşil Çevre Arıtma Kooperatifi bünyesinde ‘Proses Suyu Geri Kazanım’ projesini hayata geçiriyoruz. Şu ana kadar arıtılarak dereye deşarj edilen su, kurulacak geri kazanım tesisi sayesinde yeniden sanayicimizin üretim süreçlerine kazandırılacak. Fizibilite çalışmaları tamamlandı, proje ihale aşamasına geldi. Bu çevreci yatırımla hem yeraltı su kaynaklarımızı koruyacak hem de tarımsal sulama için çiftçimize daha fazla su kalmasını sağlamış olacağız."

İtfaiye teşkilatı ile can ve mal güvenliği

Sanayi tesislerinde yangının en büyük risk olduğunu belirten Akyıldız, bölgedeki müdahale kapasitesini artırmak için kendi itfaiye teşkilatını kurma kararı aldıklarını açıkladı. Akyıldız, konuyu şu sözlerle özetledi: "Bu tür felaketlerde zamanla yarışırsınız; geciken her dakika, milli servetimizin ve iş insanlarımızın yıllar boyunca emek vererek kurduğu tesislerin zarar görmesi anlamına geliyor. Sanayicimizin can ve mal güvenliğini en üst düzeye çıkarmak, bir afete bölgenin içinden anında müdahale edebilmek adına kendi İtfaiye Teşkilatımızı kuruyoruz. Bölgemizin stratejik bir noktasında konumlandıracağımız, modern araç ve ekipmanlarla donatılmış yeni İtfaiye Binamız için proje çalışmalarında sona geldik. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından inşaata başlayacağız ve 2026 yılı içerisinde bu merkezi bölgemizin hizmetine sunacağız."

BOSAB yönetimi, tamamlanan altyapı yatırımları sayesinde bölgeyi modern bir OSB kimliğine kavuşturduklarını, şimdi ise su güvenliği, çevre dostu geri kazanım ve acil müdahale kapasitelerini güçlendirerek sanayicinin üretimini sürdürülebilir şekilde desteklemeye odaklandıklarını vurguluyor.

