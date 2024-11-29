BOTAŞ Aralık Ayında Doğal Gaz Tarifelerini Sabit Tutuyor

BOTAŞ Tarife Değişikliklerini Duyurdu

Doğal gazda aralık tarifesinde değişiklik yapılmadı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış tarifelerini sabit bıraktığını açıkladı.

Tarifeler Aynı Kaldı

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan yeni tarife tablosuna göre, aralık ayı itibarıyla konut ve sanayi abonelerinin tarifeleri değişmeden devam edecek. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak belirlendi.

Ekmek üreticileri için ise belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak açıklandı. Elektrik üretim amaçlı tarife fiyatı ise 12 bin lira olarak duyuruldu.

Aylık Fiyatlandırma Sistemi

Doğal gazda fiyat tarifeleri, her ay düzenli olarak hesaplanıyor. BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.