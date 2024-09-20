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Brent Petrol Fiyatı 74,78 Dolar Seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı 74,78 dolara geriledi. Çin ekonomisindeki yavaşlama fiyatları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 10:17
Brent Petrol Fiyatı 74,78 Dolar Seviyesinde

Brent Petrol Fiyatı Güncel Durum

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 74,78 dolardan işlem görmekte. Önceki gün 75,18 doları gören bu fiyat, günü 74,88 dolardan kapatmıştı. Saat 10:04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13'lük bir azalma göstererek 74,78 dolar düzeyine geriledi. Aynı zaman diliminde Batı Teksas türü (WTI) ham petrol, 70,89 dolardan işlem buldu.

Fiyat Düşüşünün Nedenleri

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin arkasında, büyük petrol tüketicilerinden gelen ekonomik yavaşlama sinyalleri yatıyor. Özellikle, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'deki talebin düşmesi ve OPEC+ grubunun arz artışına yönelmesi, piyasalarda belirsizlik yaratıyor.

Çin ekonomisine dair endişeler ve azalan ithalat verileri, fiyatların aşağı yönlü baskılanmasına neden olmaktadır. Ülke, 2000 yılından bu yana ilk kez yıllık bazda petrol ithalatında bir düşüş kaydetti. Elektrikli araç satışlarının artışı ise, mevcut petrol talebinin zayıflayacağı yönünde işaretler veriyor.

ABD Ekonomisindeki Olumsuz Gelişmeler

ABD'den gelen olumsuz ekonomik veriler de petrol fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Ağustos ayındaki tarım dışı istihdam artışı 142 bin kişi olarak kaydedilirken, imalat sektöründe son 7 aydır bir daralma gözlemleniyor.

OPEC+’ın Üretim Kararları

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer üretici ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, fiyatların düşüşü nedeniyle petrol üretim kesintilerini uzatma kararı almıştı. Küresel piyasalarda talep yavaşlamasına yönelik endişelere rağmen büyük üreticilerin arz artışına gitmesi fiyatları etkilemeye devam ediyor. Teknik analizler doğrultusunda Brent petrol için 75,77 ile 76,61 dolarlık direnç ve 73,50 ile 72,07 dolarlık destek bölgeleri takip edilmektedir.

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