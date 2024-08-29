Brent Petrol Fiyatları ve Piyasa Gelişmeleri

Brent Petrol Fiyatında Son Durum

Brent petrolün uluslararası piyasalarda varil fiyatı 77,69 dolar seviyesinde işlem görüyor. Önceki gün 79,10 dolara kadar yükselmesine rağmen, dün günü 77,58 dolardan kapattı. Saat 10.16 itibarıyla kapanış fiyatına göre %0,14 artışla 77,69 dolara ulaştı. Aynı zamanda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 74,58 dolara satılıyor.

Petrol Fiyatlarındaki Artış Nedenleri

Petrol fiyatlarının yükselişinde birkaç faktör etkili: Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD’de artan talep, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine yönelik sinyalleri ve Orta Doğu'daki devam eden çatışmaların genişleme ihtimali önemli sebepler arasında yer alıyor.

ABD Enerji Stokları ve Talep Artışı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanan verilere göre, ticari ham petrol stokları geçtiğimiz hafta yaklaşık 800 bin varil azalarak 425 milyon 200 bin varil seviyesine geriledi. Aynı dönemde benzin stokları da 2 milyon 200 bin varil azalarak 218 milyon 400 bin varil olarak bildirildi. Bu düşüşler, ülkedeki petrol talebinin arttığını ve fiyatların yukarı yönlü destek bulduğunu gösteriyor.

Jeopolitik Faktörler ve Piyasa Üzerindeki Etkiler

Orta Doğu’da süregelen çatışmalar, özellikle İsrail'in Gazze’deki saldırıları ve BM'ye ait insani yardım aracına yapılan saldırılar, piyasalar üzerinde belirsizlik yaratıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, bu tür olayların insani durumu ve genel piyasa dinamiklerini etkilediğini vurguladı. Ayrıca, Lübnan ile yaşanan çatışmalar, piyasalardaki endişeleri artırıyor.

Brent Petrol Teknik Analiz

Brent petrol fiyatında teknik olarak izlenebilecek seviyeler arasında 78,63 ile 80,58 dolar aralığı direnç olarak görülüyor. Diğer yandan, destek seviyeleri ise 76,68 ile 74,73 dolar aralığı olarak belirleniyor.