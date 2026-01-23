Buğdaylı'ya 150 milyon TL'lik 30 bin Ton Kapasiteli Lisanslı Depo

KTB, 150 milyon TL yatırımla Buğdaylı'da 30 bin ton kapasiteli lisanslı depo kuruyor; Kayseri tarım ticaretinde piyasa belirleyen merkez haline gelecek.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:22
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:22
Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Buğdaylı'da yapacağı 150 milyon TL yatırım ile 30 bin ton kapasiteli lisanslı depoyu hayata geçirerek Kayseri'yi tarım ticaretinde piyasayı yöneten bir merkeze dönüştürmeyi hedefliyor.

Yatırımın arka planı

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış'ın 2018'de başlattığı Tarımda Büyük Dönüşüm hamlesi, Buğdaylı'daki bu tesisle cumhuriyet tarihinin stratejik yatırımlarından birine dönüşüyor. Yer tahsisi çalışmaları başladı ve tesisin temeli 2026 içinde atılacak.

Dijital dönüşüm ve kurumsal hamleler

Bağlamış döneminde Kayseri, ELÜS süreçlerini kendi bünyesine çekti; Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) uygulamalarında yaşanan merkeziyetçilik sonlandırıldı. KTB ayrıca Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) kurucu ortakları arasında yer aldı ve Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar Lisansı ile ürünlerin kalite standartlarını Kayseri güvencesi altına aldı. KTB, Anadolu ÜPAK A.Ş.'nin kurucuları arasında olup bu yapının yönetiminde Başkan Yardımcılığı düzeyinde temsil ediliyor.

Başkan Bağlamış'ın değerlendirmesi

Başkan Bağlamış: "2018’de göreve geldiğimizde bir söz vermiştik. Kayseri’nin alın teri başka illere akmayacak demiştik. O günlerde Konya’nın, Antep’in yollarında senet bastıran Kayseri’den; bugün TÜRİB’in ortağı, Anadolu ÜPAK’ın kurucusu ve yöneticisi olan bir Kayseri’ye ulaştık. Yetkili sınıflandırıcı laboratuvarımızla ürünümüze kimlik kazandırdık. Şimdi ise Buğdaylı’ya kuracağımız 30 bin tonluk lisanslı depomuzla bu süreci şahlandırıyoruz. Artık üreticimiz kendi borsasında, kendi laboratuvarında ve kendi aracı kurumunda, dünya fiyatlarıyla ticaret yapacak. Bu yatırım, Kayseri’nin tarımdaki rüştünü değil, liderliğini ilan etmesidir"

Modern tarımın yeni adresi

Tesis, ileri teknoloji silo sistemleri, tam entegre tescil merkezleri ve dijital işlem salonlarıyla bir Tarım Finans Kampüsü olarak planlanıyor. Proje, KTB'ye ait Canlı Hayvan Pazarı'nın bulunduğu bölgede gerçekleştirilecek ve Kayseri'yi tarımdan doğan ekonomik değeri büyüterek önemli bir merkez haline getirecek.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları