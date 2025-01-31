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Bugün Çiftçilere 985,9 Milyon Lira Tarımsal Destek Ödemesi Yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere toplamda 985 milyon 870 bin lira tarımsal destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 20:54
Bugün Çiftçilere 985,9 Milyon Lira Tarımsal Destek Ödemesi Yapılacak

Bugünkü Tarımsal Desteklemeler Açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 985 milyon 870 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin bu gün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda, destekleme ödemeleriyle ilgili ayrıntılara yer verildi. Açıklamada, tarımsal destekler kapsamında yapılacak ödemelerin şu şekilde belirtildiği aktarıldı:

  • Hububat desteği: 685 milyon 367 bin 212 lira,
  • Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 199 milyon 143 bin 369 lira,
  • Hayvan hastalıkları tazminatı desteği: 101 milyon 359 bin 962 lira.

Bu desteklemelerle birlikte toplam 985 milyon 870 bin lira tarımsal destek, çiftçilerin hesaplarına aktarılacaktır. Bakanlık, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleriyle ödemelerin önemine dikkat çekti.

Ayrıca, hububat desteğinin Burdur, Çankırı, Elazığ, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kilis, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Yalova ve Zonguldak illerindeki buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için yapılacağı kaydedildi.

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