Buldan Bezi 2026 Sezonuna Hazırlanıyor

Buldan Bezi, 2016'da Coğrafi İşaret aldı; yüzde yüz organik pamuk üretimiyle 2026 sezonuna renk ve tasarımla hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:13
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:21
Denizli'den organik üretim ve tasarım atılımı

Denizli’nin Buldan ilçesinde 2016 yılında Buldan Ticaret Odası tarafından Coğrafi İşaret Tescili kazandırılan ve yazın serin, kışın sıcak tutmasıyla bilinen Buldan Bezi, 2026 sezonuna hazırlanıyor.

Yüzde yüz organik pamuk olmasıyla dünyaca tanınan Buldan Bezi'nden üretilen kadın ve erkek giysileri, peştamal, bornoz ve ev tekstil ürünleri, üreticilerin yürüttüğü çalışmalarla yeni sezona hazır hale getiriliyor.

Buldan bezinden üretilen ev tekstil ürünleri çarsaf, nevresim, perde ve yatak örtüsü olarak da piyasaya sunuluyor. Doğal klima özelliği sayesinde kadın ve erkek kıyafetleri ile plaj giysileri, yurt içinde ve dışında sahil bölgeleri ile termal bölgelerde; organik üretimi ve hızlı kuruması nedeniyle tercih ediliyor.

Binlerce yıldır el tezgâhlarında ve kara tezgâhlarda yapılan Buldan Bezi üretimi, son yıllarda teknolojik gelişmelere ayak uydurarak otomatik tezgâhlarda devam ediyor.

Yeni sezon renk, desen ve tasarımları belirlendi

Melda Mustak yeni sezon öncesi renk, desen ve stil tercihlerini belirlediklerini şöyle anlattı: "Buldan, yöresel dokuma ürünleriyle dünyaya mal olmuş bir yerdir. Bizim ürünlerimiz iplik olarak girer dokuma olarak çıkar. Teknolojik gelişmelere ayak uydurarak yenilikçi tasarımlarımızla ön plana çıkıyoruz. Yazlık elbiselerimiz ve ev tekstil üretimi ile satışını yapıyoruz. Buldan bezinin yazın serin, kışın sıcak tutan bir yapısı vardır. Dünyadaki yeni trend ve gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Bu sezonun renklerini ve stillerini belirledikten sonra plan ve proje oluşturup yeni oluşturulan ürünlerimizi tasarlayarak satışa sunuyoruz" dedi.

Üreticiler, hem geleneksel dokuma mirasını korumayı hem de modern pazarlama ve üretim teknikleriyle Buldan Bezi'ni 2026'da daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

