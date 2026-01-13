MoneyPay Araştırması: Yan Haklar Kuşaklar Arasında Güveni Pekiştiriyor

MoneyPay, Future Bright iş birliğiyle gerçekleştirdiği kapsamlı araştırmayla X, Y ve Z kuşaklarının yan hak beklentilerini ortaya koydu. Araştırma, yan hakların çalışanla şirket arasında güven duygusunu pekiştirdiğini ve tek tip paketlerin artık yeterli olmadığını gösteriyor.

Etkinlik: "Yan Haklar Yeniden Tanımlanıyor: Kuşaklar Konuşuyor"

Sektör profesyonellerinin katıldığı etkinlikte; yan hakların çok katmanlı bir alana dönüştüğü, esnekliğin temel ihtiyaç haline geldiği ve kuşaklar arasındaki farklılıkların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

"Yan haklar tedarik değil, deneyim alanı"

Etkinlikte konuşan MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik, "MoneyPay olarak kendimizi işverenlerin ve çalışanların yanında duran, onlarla birlikte değişen, gelişen ve dönüşen bir iş ortağı olarak konumlandırıyoruz. Büyük ölçekli kurumsal yapılardan KOBİ’lere kadar her ölçekteki şirketin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştiriyoruz. Kullanıcı dostu dijital platformumuz aracılığıyla çalışanlara gıda, giyim, ulaşım, yemek gibi çeşitli yan haklar sunuyoruz. ProFlex Kurumsal Hediye Kartı ve Yeni Nesil Yemek Kartımız Money Yemek ile ürün portföyümüz daha da genişledi. Ürün ve hizmet sunan finansal bir iş ortağı olarak yan hak ekosisteminin merkezinde yer alıyoruz" dedi.

Z Kuşağında Kişiselleştirme Talebi

Araştırmanın bulgularını paylaşan Akan Abdula, "Araştırma sonuçlarına göre yan haklar, çalışanla şirket arasında güven duygusunu pekiştiren bir unsur olarak görülüyor. Çalışanlar; kendilerine uyumlanan, kişisel tercihlere alan açan ve günlük hayatı gerçekten kolaylaştıran yan hak deneyimleri bekliyor. Çalışanlar, verilen yan haklarla değer gördüklerini, takdir edildiklerini hissettiklerini belirtiyor. Ancak kuşaklar arasında beklentiler açısından bir farklılık söz konusu. Bu sebeple, yan haklar artık standart çözümlerle karşılanamıyor. Z kuşağı iş hayatına daha farklı bakıyor; bu kuşağı kendisine değer verildiğine ikna etmek, X ve Y kuşağına göre zor. Z kuşağının yüzde 61’i yan hakların kişiselleştirilmesini istiyor." diye konuştu.

Veriye Dayalı Yaklaşım Gerekiyor

MoneyPay Chief Sales Leader Övgü Bayram, "Bugün iş hayatında üç farklı kuşağın bir arada olması, yan hakları köklü bir dönüşüme zorluyor. Sezgilerle değil, ancak verilerle doğru çözümü sunabiliriz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz araştırmamızın, kurumların yan hak stratejilerine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz" dedi.

(SOLDAN SAĞA) MONEYPAY GENEL MÜDÜRÜ MEHMET MÜSTEHLİK, AKAN ABDULA, MONEYPAY CHİEF SALES LEADER ÖVGÜ BAYRAM