Siirt’te İstihdam Artışına 2026 Hedefiyle Odaklanıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 2026 yılı 1. olağan toplantısı, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda öncelikle istihdamın artırılması ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi konuları değerlendirildi. Katılımcılar, istihdam odaklı projelerin yaygınlaştırılması ve özellikle gençler ile kadınların iş gücüne katılımının teşvik edilmesi doğrultusunda yürütülen çalışmaları ele aldı.

Görüşmede ayrıca kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesiyle sürdürülebilir istihdamın artırılmasına yönelik adımlar tartışıldı. Paydaşlar, bölgesel düzeyde istihdamı artıracak uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda ortak hareket etme kararı aldı.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, 2026 yılının kamu ve özel sektörde yatırım ve istihdamın arttığı bir yıl olmasını temenni ederek, il düzeyinde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması amacıyla tüm paydaş kurumlar ve özel sektörle birlikte canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

