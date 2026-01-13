İnşaat Maliyetleri yüzde 23,93 Arttı: Metin Şişman Uyardı

Kasım 2025'te inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,93 arttı; Yekta İnşaat Başkanı Metin Şişman, girdi maliyetlerini dengeleyecek kalıcı önlemler çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:19
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:19
İnşaat Maliyetleri Yükseldi: Sektörden Acil Önlem Çağrısı

İnşaat sektöründeki maliyet artışları durmaksızın devam ediyor. Kasım 2025 verilerine göre, ülke genelinde inşaat maliyet endeksi yıllık bazda yüzde 23,93 oranında artış gösterirken, aylık artış ise yüzde 1,14 olarak kaydedildi.

Veriler ve Sektörün Endişesi

Bu yükselişler, projelerin bütçelerini doğrudan etkiliyor ve yeni yatırım planlarını zora sokuyor. Yükselen girdiler; demir, çimento, işçilik ve nakliye maliyetlerinde hissedilir artışlara yol açarken, konut ve ticari yapı maliyetlerinin sürdürülebilir sınırları zorladığını ortaya koyuyor.

Sektör Temsilcisinden Çağrı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi, İnşaat Komisyonu üyesi ve Yekta İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Metin Şişman, artışları sahada birebir hissettiklerini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Demirden çimentoya, işçilikten nakliyeye kadar hemen her kalemde yaşanan yükselişler, projelerin bütçelerini zorlamakla kalmıyor, yeni yatırımların planlanmasını da ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle yıllık bazdaki yüzde 23,93’lük artış, konut ve ticari yapı maliyetlerinin artık sürdürülebilir sınırları zorladığını açıkça ortaya koyuyor. Aylık yüzde 1,14’lük artış ise maliyetlerin hala yukarı yönlü seyrini sürdürdüğünü gösteriyor. Bu tablo, önümüzdeki dönemde konut fiyatları ve ihale bedelleri üzerinde baskının devam edeceğine işaret ediyor. Sektör temsilcileri olarak beklentimiz; girdi maliyetlerini dengeleyecek, üretimi ve yatırımı destekleyecek kalıcı adımların bir an önce hayata geçirilmesidir".

Uzmanlar ve sektör temsilcileri, maliyet baskısının devam etmesi halinde konut fiyatları ve ihale süreçlerinde ek dalgalanmalar olabileceği uyarısında bulunuyor. Sektörün beklentisi, kısa vadeli önlemlerden öteye geçen, üretim ve yatırımı destekleyen kalıcı politikaların uygulanması yönünde yoğunlaşıyor.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

