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BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları 2023 Başladı

22. BUMATECH Fuarları, 15 ülkeden katılımcıyla 40 bin metrekare alanda kapılarını açtı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:27
BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları 2023 Başladı

BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları 2023'te Kapılarını Açtı

Türkiye'nin en önemli makine fuarlarından biri olan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 22.nci kez düzenlenen bu fuar, Metal İşleme Teknolojileri, Sac İşleme Teknolojileri ve Otomasyon alanlarında tek çatı altında birçok yeniliği sergiliyor.

Katılımcı Sayısında Rekor Artış

Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuara 15 ülkeden 400'ü aşkın üretici, ihracatçı ve ithalatçı firmanın katıldığını belirtti. Ersözlü, “Fuar, geçtiğimiz seneye göre yüzde 15 büyüyerek 40 bin metrekare kapalı alanda 7 ayrı salonda gerçekleştirildi.” diye konuştu.

Yoğun İlgi ve Yüksek Katılım

Bursa'nın Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, organizasyonun başarılı geçmesi temennisiyle yaptığı açıklamada, katılımcıların yüzde 60'ının üretim ve ihracata odaklanan firmalardan oluştuğunu ifade etti. Güleryüz, “70'in üzerinde firmanın katılamadığı bu fuar, gerçek bir sektör buluşmasıdır.” dedi.

Stratejik Öneme Sahip İhtisas Fuarı

Tahkim Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Murat Akyüz, BUMATECH gibi ihtisas fuarlarının imalat sanayini desteklemek ve ileri teknolojiyle desteklemek için önemli olduğu belirtti. Ayrıca, Bursa'nın AR-GE ve inovasyon yetenekleriyle dünyada fark yarattığını vurguladı.

Bursa'nın Sanayi Vizyonu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, fuarın Türkiye'nin sanayi vizyonunu güçlendiren önemli bir etkinlik olduğunu söyledi. Yıldız, “Bursa, makine sektöründe ulusal ve uluslararası alanda ciddi başarılara imza atan lokomotif şehirlerimizden biridir.” dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı ve katılımcılar protokolle birlikte fuarı gezdi. BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, 1 Aralık'ta sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Metal İşleme Teknolojileri, Sac İşleme Teknolojileri ve Otomasyon fuarlarını tek çatı altında...

Metal İşleme Teknolojileri, Sac İşleme Teknolojileri ve Otomasyon fuarlarını tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları açıldı.

Metal İşleme Teknolojileri, Sac İşleme Teknolojileri ve Otomasyon fuarlarını tek çatı altında...

Metal İşleme Teknolojileri, Sac İşleme Teknolojileri ve Otomasyon fuarlarını tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları açıldı.

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