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Bunu yapanlar her ay para basacak! Ünlü ekonomist zengin edecek tüyoyu paylaştı

Yatırım yaparak birikimlerini değerlendirmeyi düşünenler için finans uzmanı Atilla Yeşilada'dan dikkat çekici bir öneri geldi. Varlıklarını artırmak isteyen yatırımcılar için bu tavsiye önemli bir fırsat olabilir. Borsa İstanbul'un rekorlar kırdığı bu dönemde Yeşilada, dolar ve altına alternatif bir yatırım aracını işaret ediyor. Söz konusu araç, temmuz ayında yüksek kazanç vaat ediyor.

Yayın Tarihi: 16.06.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 10:21
Bunu yapanlar her ay para basacak! Ünlü ekonomist zengin edecek tüyoyu paylaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz artırım kararlarıyla birlikte, politika faizi 500 baz puan yükselerek %50'ye çıktı. Bu faiz artışının piyasadaki etkisi net bir şekilde hissediliyor. Dolar/TL kuru ise, 32.2 ile 32.6 bandında istikrarlı bir seyir izlemeye devam ediyor.

Piyasalarda Faiz ve Borsa Hareketliliği

Merkez Bankası'nın son faiz artışı, mevduat faizlerini de etkileyerek yeni müşteriler için %60'a varan oranlara ulaştırdı. Bu gelişme, Borsa İstanbul'da da rekorların ardı ardına gelmesine sebep oldu. Dünkü kısa vadeli düşüşün ardından, borsa bugün tekrar 10.000 puan seviyesinin üzerine çıktı. Bu durum, yatırımcıların Türk Lirası bazındaki varlıklarını mevduat faizleri veya borsa yatırımlarıyla değerlendirme eğilimini güçlendiriyor.

Borsa tahmini

En Karlı Yatırım Seçenekleri

Ekonomi uzmanı Atilla Yeşilada, yatırım yapma konusunda tereddüt yaşayanlara yönelik önemli tavsiyelerde bulundu. Türkiye'de şu anda risksiz bir faiz getirisi bulunduğunu ifade eden Yeşilada, dolar/TL yatırımından ziyade mevduat faizlerinin daha akıllıca bir tercih olabileceğini belirtti. Hisse senedi yatırımcılarına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Yeşilada, gelişmekte olan piyasalara yönelik algının bir miktar zayıfladığını ve bu nedenle Türkiye piyasalarında satış baskısı oluşabileceğini dile getirdi.

Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez.

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