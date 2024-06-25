Buradan kontrol etmeden sakın ev almayın! Bir kuruş ücret alınmıyor

Bu uygulamaya bakmadan ev alan çok pişman olur! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EV SATIŞLARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ UYGULAMA

ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu yeni bir deprem bilgi sistemi uygulaması üzerinde çalışmalarını tamamladı. Uzman isim Amerikan Jeoloji Servisi zemin bilgilerini kullandı ve 925x740 metre alan arasında yer alan zemin yapıları uygulama üzerinde gösteriliyor. Ticari ya da kötüye kullanımı engelleyebilmek için ise günlük 5 tıklama hakkı sunuluyor. Uygulama www.deprembis.com.tr internet sitesi üzerinden ücretsiz kullanılabiliyor. Kutoğlu konu ile ilgili şunları söyledi; 'Sürekli gündemde deprem var. Bu haberde bazı il, ilçe, mahalle isimleri var. Bu konuda aslında zeminler bütün ilin, ilçenin zemininin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Zeminle ilgili süreksizlik var. Bir ilçenin belirli kısımları zemin anlamında iyi olurken bazıları kötü olabiliyor. Genel anlamda il, ilçe ismi olduğunda vatandaş kaygı yaşıyor. Biz sağlıklı bilgi alabilmeleri için kendi konumlarında zemin durumlarını öğrenebileceği bir web tabanlı uygulama yaptık.





Bunun için tüm ülkenin zemin bilgilerinin yer aldığı, jeofizik verileri olan bilgileri Amerikan Jeoloji Servisi'nden aldık. Bu zemin bilgileri verileri işleyen algoritma şeklinde kullanıp web tabanlı çalışacak şekilde vatandaşın kendi ev adresini girdiğinde veya mobil cihazlarda konum bilgisi açarak bilgilere erişebiliyorlar. Bu uygulama ile birlikte vatandaşımız oturduğu yerle ilgili veya ev satın alacakları yerle ilgili genel olarak mahallenin zeminiyle ilgili bilgilere erişebilecekler. Burada zemin sağlam mıdır, hangi seviyede, internet sitesine ücretsiz şekilde girerek öğrenebilecekler. Bu şekilde vatandaşımız çıkan her haberde kendi bulunduğu bölgeyle ilgili endişeye kapılmayacak. Bu veri 740 metreye 925 metrelik bölgeyi kapsıyor. En sağlıklı bilgi tabii ki parsel anlamında zemin etüdü ile öğrenilebilir. Bizim uygulamamız ile birlikte vatandaş en azından alan bazında durum görebilecek. Amerikan Jeoloji Servisi'nden sağlanan verilere göre üretilen uygulama en azından mahalle anlamında vatandaşa bilgi verecek. Zemin bilgilerinin sorgulanması ilk aşama. İkinci aşama ile ilgili ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Sonraki aşamada vatandaş bölgesindeki fayları görebilecek ve kaç büyüklüğünde deprem üretileceği, en son kaç senesinde kırıldığı ve ne kadar enerji biriktirdiği görülebilecek. Bu sene içinde tamamlamayı hedefliyoruz.