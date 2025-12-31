Bursa'da BESAŞ Ekmek Zammı: 400 gram 17,5 TL'ye Yükseldi

Bursa'da BESAŞ ekmeğine yeni yıl zammı

400 gram francala ekmek yüzde ~40 artışla 17,5 TL oldu

BESAŞ, Bursa genelinde satışa sunduğu ekmek fiyatlarında güncellemeye gitti. Yeni tarife kapsamında 400 gramlık francala ekmek 12,5 TL yerine 17,5 TL fiyatla satışa sunulacak.

Zam, yeni yılın ilk günü itibarıyla tüm BESAŞ satış noktalarında uygulanmaya başladı. Yapılan hesaplamalara göre fiyat artışı yaklaşık %40 düzeyinde gerçekleşti.

Şirket yetkilileri, fiyat güncellemesini üretim giderlerindeki artışa; özellikle un, enerji ve işçilik maliyetlerindeki yükselişe bağladı. BESAŞ'ın Bursa genelinde yüzlerce bayiisi bulunuyor ve bu zam kararının geniş bir satış ağına yansıması bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, francala ekmek daha önce 24 Haziran 2024'te 7,5 TL'den 12,5 TL'ye çıkarılmıştı. O zamandan yaklaşık 18 ay sonra ekmek yeniden zamlandı. Yetkililer, önümüzdeki dönemde diğer ekmek çeşitlerinde de benzer oranlarda fiyat artışları olabileceğine işaret ediyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE BAĞLI BESAŞ, UZUN SÜREDİR SABİT TUTTUĞU EKMEK FİYATLARINI GÜNCELLEDİ. GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/İHA