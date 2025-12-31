DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,6 -0,2%
ALTIN
5.949,5 0,87%
BITCOIN
3.822.860,53 -1,22%

Bursa'da BESAŞ Ekmek Zammı: 400 gram 17,5 TL'ye Yükseldi

BESAŞ, üretim maliyetlerindeki artış gerekçesiyle 400 gram francala ekmeğin fiyatını 12,5 TL'den 17,5 TL'ye yükseltti; zam yeni yılın ilk gününden itibaren geçerli.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:30
Bursa'da BESAŞ Ekmek Zammı: 400 gram 17,5 TL'ye Yükseldi

Bursa'da BESAŞ ekmeğine yeni yıl zammı

400 gram francala ekmek yüzde ~40 artışla 17,5 TL oldu

BESAŞ, Bursa genelinde satışa sunduğu ekmek fiyatlarında güncellemeye gitti. Yeni tarife kapsamında 400 gramlık francala ekmek 12,5 TL yerine 17,5 TL fiyatla satışa sunulacak.

Zam, yeni yılın ilk günü itibarıyla tüm BESAŞ satış noktalarında uygulanmaya başladı. Yapılan hesaplamalara göre fiyat artışı yaklaşık %40 düzeyinde gerçekleşti.

Şirket yetkilileri, fiyat güncellemesini üretim giderlerindeki artışa; özellikle un, enerji ve işçilik maliyetlerindeki yükselişe bağladı. BESAŞ'ın Bursa genelinde yüzlerce bayiisi bulunuyor ve bu zam kararının geniş bir satış ağına yansıması bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, francala ekmek daha önce 24 Haziran 2024'te 7,5 TL'den 12,5 TL'ye çıkarılmıştı. O zamandan yaklaşık 18 ay sonra ekmek yeniden zamlandı. Yetkililer, önümüzdeki dönemde diğer ekmek çeşitlerinde de benzer oranlarda fiyat artışları olabileceğine işaret ediyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE BAĞLI BESAŞ, UZUN SÜREDİR SABİT TUTTUĞU EKMEK FİYATLARINI...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE BAĞLI BESAŞ, UZUN SÜREDİR SABİT TUTTUĞU EKMEK FİYATLARINI GÜNCELLEDİ. GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/İHA

BURSA'DA BESAŞ EKMEĞİNE YENİ YILLA BİRLİKTE ZAM GELDİ. 12,5 LİRA OLAN 400 GRAM EKMEK 17,5 LİRAYA...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da BESAŞ Ekmek Zammı: 400 gram 17,5 TL'ye Yükseldi
2
ED Yapı 25. Yılını Kutladı: Elazığ Üretim Kapasitesi 2025’te Üçe Katlandı
3
Gıda Arzı Güvenliği İçin Tarımda Teknolojik Dönüşüm Şart
4
Kocaeli'de Yeni Berber Fiyat Tarifesi Açıklandı — Ocak 2026'da Yürürlükte
5
KTO Başkanı Selçuk Öztürk: 2026 Ekonomide "Umut Yılı" Olacak
6
Samsun TSO Başkanı Murzioğlu: Yeni Yıla Ortak Akılla Hazırlanıyoruz
7
TZOB: 2025'te Market ve Üreticide En Fazla Artan Ürün Limon

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları