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Bütçesi kısıtlı olanlara en ucuz sıfır otomobiller! Bu listeye bakmadan araba almayın

Ticaret Bakanlığı ilan kısıtlaması, sıfır araç piyasasında fiyatları olumlu etkiledi. İşte piyasada fiyat-performans araçlar...

Yayın Tarihi: 02.07.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 15:08
Bütçesi kısıtlı olanlara en ucuz sıfır otomobiller! Bu listeye bakmadan araba almayın

Ticaret Bakanlığı'nın ilan kısıtlamaları ve Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama süresinin uzatılmasıyla birlikte sıfır otomobil piyasasında dikkat çekici bir indirim dönemi yaşanıyor. Haziran ayında satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller belli oldu. İşte fiyatlarıyla şaşırtan o modeller:

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel - 835.000 TL

Hyundai'nin ekonomik ve şık tasarımlı modeli i10, sadece 835.000 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor.

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Manuel Benzinli - 850.000 TL

Kia'nın kompakt modeli Picanto, otomatik şanzıman seçeneğiyle 850.000 TL'ye sunuluyor.

Citroen C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli - 890.000 TL

Citroen'in sportif ve modern tasarımlı modeli C3, 890.000 TL'lik fiyatıyla tercih edilen modeller arasında.

citroen c3

Renault Clio Equilibre 1.0 SECe 65 Hp - 942.000 TL

Renault'un güvenilir modeli Clio, 942.000 TL'lik fiyatıyla ekonomik sınıfta yer alıyor.

Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli - 969.900 TL

Fiat'ın dayanıklı sedanı Egea, 969.900 TL'lik fiyatıyla hem performans hem de ekonomi arayanlar için ideal bir seçenek.

Opel Corsa 1.2 75 Hp Benzinli Manuel - 995.900 TL

Opel'in şık ve kompakt modeli Corsa, 995.900 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor.

opel corsa

Bu modellerin yanı sıra Honda, Suzuki, Dacia, MG, Peugeot ve Toyota gibi markaların da uygun fiyatlı sıfır otomobil seçenekleri bulunuyor. Haziran ayı sonuna kadar devam eden bu indirimli dönem, otomobil almayı düşünenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Piyasadaki bu rekabetçi ortamın, önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı ilan kısıtlama ve GSR uygulama süresi uzatma gibi tedbirler, otomobil satışlarını etkileyerek tüketicilere avantajlı alışveriş imkanları sunuyor.

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Bütçesi kısıtlı olanlara en ucuz sıfır otomobiller! Bu listeye bakmadan araba almayın

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