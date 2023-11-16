Çalışan çalışmayan herkesi etkileyecek! Asgari ücret zammı sonrası bu ücretler de değişiyor!

Asgari ücret zamları heyecanla takip ediliyor. Maaşa yapılan zamlar sonrasında birçok ödeme de yeniden şekillenecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE BU ÖDEMELER DE DEĞİŞECEK

Ocak ayında yeniden zamlanacak asgari ücretle ilgili tahminler devam ediyor. Asgari ücrete yüzde 30-55 arasında bir zam oranı yapılması bekleniyor. Yüzde 30 zam yapılmasıyla birlikte asgari ücret 14 bin 822 TL, yüzde 55 zam yapılırsa asgari ücret 17 bin 763 TL olarak belirlenecek. Asgari ücret zamlandıktan sonra diğer ödemeler de yükselmeye başlayacak. İşsizlik maaşı ödemeleri en düşük brüt asgari ücretin yüzde 40'ı oranında belirleniyor. Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşı 6 bin 922 TL, yüzde 55 zam yapılırsa 8 bin 253 TL'ye yükselecek. Asgari ücretin üçte biri üstünde geliri olan vatandaşlara asgari ücretin yüzde 3'ü üstünden GSS prim ödemesi yapılıyor. Eğer asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılırsa GSS primi aylık olarak 402 TL, yüzde 55 zam yapılırsa 623 TL olarak belirlenecek. Senelik olarak yüzde 30 zam yapılması halinde GSS primi en düşük 4 bin 829 TL, yüzde 55 zam yapılması halinde en yüksek 7 bin 484 TL'ye yükselecek. Bağ Kur primleri de asgari ücret doğrultusunda değişecek. Yüzde 30 oranında zam yapılması halinde 6 bin 16 TL, yüzde 55 zam yapılması halinde 7 bin 173 TL olarak tekrar belirlenecek.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan 65 yaş maaşı 1 Temmuz tarihinde zamlar doğrultusunda 3 bin 490 TL'ye yükselmişti. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde 65 yaş maaşı 4 bin 139 TL, yüzde 55 zam yapılması halinde 4 bin 935 TL olacak. Engelli maaşları da asgari ücret doğrultusunda artış gösterecek. Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılması halinde yüzde 40-69 engelli raporu olanlara 3 bin 411 TL, yüzde 55 zam yapılması halinde 4 bin 67 TL ödeme yapılacak. Yüzde 70 ve üstü engelli raporu olan vatandaşlara yüzde 30 zam yapılması halinde 4 bin 956 YL, yüzde 55 zam yapılması halinde 5 bin 910 TL ödeme yapılacak. 18 yaş altı engelli bireylere yapılan ödemeler yüzde 30 oranında zam yapılması doğrultusunda 3 bin 304 TL, yüzde 55 zam yapılması doğrultusunda 3 bin 940 TL ödeme yapılacak. Geçici iş göremezlik ödenekleri de asgari ücret zamları doğrultusunda artış gösterecek. Yüzde 30 oranında zam yapılırsa günlük ödenek 289 TL, yüzde 55 zam yapılırsa günlük 345 TL'ye yükselecek. Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılırsa doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora gibi borçlanma primleri de yükselecek. Yüzde 30 zam halinde bu tutar 185 TL, yüzde 55 zam yapılırsa bu tutar 221 TL olacak. Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılırsa stajyer maaşları 4 bin 446 TL, yüzde 55 oranında zam yapılırsa 5 bin 301 TL olacak. Kıdem tazminatları da asgari ücretle birlikte artışa geçecek. 1 senelik çalışan asgari ücretli kişinin yüzde 30 zam halinde kıdem tazminatı 17 bin 438 TL, yüzde 55 zam yapılırsa 20 bin 791 TL olacak. 10 senelik asgari ücretli çalışan kişinin kıdem tazminatı yüzde 30 zam yapılması halinde 174 bin 380 TL, yüzde 55 zam yapılırsa 207 bin 910 TL olacak. Önümüzdeki ay asgari ücret tutarlarının Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenerek Ocak ayı başında belirlenmesi bekleniyor.