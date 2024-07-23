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Çalışan, emekli farkı yok! İş Bankası'ndan tek seferlik 25.000 TL kredi!

İş Bankası acil nakit ihtiyacı olanların yüzünü güldürecek haberi duyurdu! Hemen 25 bin TL almak için yapmanız gerekenler haberimizde...

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:07
Çalışan, emekli farkı yok! İş Bankası'ndan tek seferlik 25.000 TL kredi!

İş Bankası, finansal destek arayan yeni müşterilerine büyük bir müjde veriyor! Banka, 1 Temmuz 2024 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni kampanyasında, 25.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans sunuyor. Bu özel teklif, sadece İş Cep uygulamasını kullanarak “Müşteri Olmak İstiyorum” seçeneğiyle başvuruda bulunan yeni müşteriler için geçerli olacak.

Kampanya kapsamında, müşteriler 300 TL ile 25.000 TL arasında bir tutarı, 2-3 ay vadeli faizsiz taksitli olarak kullanma fırsatına sahip olacaklar. Faiz ödemesi yapılmadan alınabilecek bu nakit avans, yalnızca İş Cep ve Maximum Mobil uygulamaları üzerinden kullanılabilecek. Kampanya, bireysel kredi kartı sahiplerine yönelik olup, her müşteri bu avantajdan yalnızca bir kez faydalanabilir.

iş bankası

Başvurular, müşteri olma sürecinin tamamlanmasını takip eden ilk iş günü itibarıyla başlayacak ve ek 2 iş günü içinde tanımlanacak. Kampanya, 31 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

İş Bankası’nın sunduğu bu eşsiz fırsat, yeni müşterilere finansal özgürlük sağlamak amacıyla tasarlandı. Daha fazla bilgi ve başvuru için İş Bankası'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilir ya da İş Cep uygulamasını kullanabilirsiniz.

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