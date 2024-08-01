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Çalışanlara 450 bin TL tazminat yolu göründü! Patronu böyle yapanlar hemen başvuruyor

Çalışan hakları için önemli bir zafer! Burcu K., haksız yere işten çıkarılmasının ardından mahkemeden 450 bin TL tazminat kazandı. Bu karar, işverenlerin keyfi uygulamalarına karşı çalışanları güçlendirecek

Yayın Tarihi: 01.08.2024 05:54
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 05:54
Çalışanlara 450 bin TL tazminat yolu göründü! Patronu böyle yapanlar hemen başvuruyor

İş hukuku alanında çığır açıcı bir karar alındı. 'Performans yetersizliği' gerekçesiyle işten çıkarılan Burcu K., açtığı davayı kazanarak işvereninden 450.000 TL tutarında tazminat alma hakkı elde etti. İşveren, mahkeme kararını yerine getirmediği için Burcu K.'ya toplam 450.000 TL ödemekle yükümlü kılındı. Bu emsal karar, işverenlerin işten çıkarma süreçlerinde daha dikkatli davranmalarını sağlayacak ve çalışanların haklarını koruma konusunda önemli bir adım olacaktır.

İşten Çıkarma ve İşe İade Talebi

Beş yıl boyunca kurumsal bir firmada satış yöneticisi olarak görev yapan Burcu K., işverenince "performans düşüklüğü" gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkarılmıştı. Bu durum karşısında haklı olduğunu düşünen Burcu K., işe iade talebiyle Ankara 6. İş Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

işten çıkarılma

Mahkemenin Kararı

Mahkeme, yapılan detaylı inceleme sonucunda işverenin iddia ettiği "performans düşüklüğü" gerekçesini yeterli bulmadı. İşveren tarafından sunulan delillerin, Burcu K.'nın performansının gerçekten düştüğünü objektif olarak kanıtlayamadığı tespit edildi. Bu nedenle mahkeme, Burcu K.'nın işten çıkarılmasının haksız olduğuna hükmetmiş ve işe iadesine karar verdi.

Objektif Değerlendirme Sisteminin Eksikliği

Mahkeme kararında, işverenin Burcu K.'nın performansını değerlendirmek için objektif ve ölçülebilir bir kriter belirlemediği vurgulandı. Dosyada sunulan saha kanal hedef tablosu, Burcu K.'nın performansını değerlendirmek için tek bir veri olarak gösterilmiş ancak bu tablonun Burcu K.'ya önceden bildirilmediği belirtildi. 

Eğitim Belgesinin Yokluğu

Mahkemenin kararında, Burcu K.'nın performansının düşük olduğu iddiasını destekleyecek herhangi bir eğitim belgesinin dosyada bulunmadığına dikkat çekildi. Eğer Burcu K.'nın performansında bir eksiklik olsaydı, bu eksikliği gidermek için işveren tarafından bir eğitim programı düzenlenmesi beklendi.

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