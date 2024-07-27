Çanakkale'de Kale Grubu'ndan Yatırım ve Üretim Vurgusu

Çanakkale'de, Kale Grubu'nun 67'nci Yıl Seramik Bayramı ve yeni fabrikaların temel atma törenleri gerçekleştirildi. Törende, üretim ve istihdam konularında önemli mesajlar verildi.

Bülent Turan: "Üretimden Başka Yol Yok!"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, törende yaptığı konuşmada Kale Grubu'nun 67 yıl boyunca Türkiye ekonomisine sağladığı katkılara değindi. "Çanakkale tarih kenti, sanayi kenti ve üretim kenti olma yolunda ilerliyor," diyen Turan, üretim gücünün artırılmasının önemini vurguladı. "Her alanda çalışacağız, her alanda büyüyeceğiz. Teknoloji ile birlikte gelişmeliyiz, ancak üretim bizim için temel bir zorunluluk olmalıdır," ifadelerine yer verdi.

Oruç Baba İnan'dan Kalkınma Vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Kale Grubu'nun kurucusu İbrahim Bodur'un ticaretin önemine yönelik mesajlarına dikkat çekti. İnan, "Sanayimizi 4 katına çıkarmamız gerekiyor. Bu ülkenin hedeflerine ulaşabilmesi için her alanda büyümeliyiz," dedi.

Prof. Dr. Hasan Mandal: "Seramik Bayramı, Türkiye İçin Önemli"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Çanakkale'de düzenlenen seramik bayramının Türkiye'nin sanayi ve üretim kapasitesi için kritik bir etkinlik olduğunu belirtti.

Zeynep Bodur Okyay: "75 Milyon Dolar Yatırım Yaptık"

Kale Grubu'nun CEO'su Zeynep Bodur Okyay, şirketin büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi. "Geçen yıl toplamda 75 milyon dolar yatırım yaptık," diyen Okyay, sanayinin büyümesiyle Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde kalkınacağına inandıklarını ifade etti.

Ödül Törenleri ve Yeni Üretim Hattı

Etkinlikte ayrıca, çalışanlara kıdem ödülleri verildi. Törende, Türkiye'de üretilen ilk ve en büyük porselen plaka olan "Kalesinterflex" için yeni üretim hattının temeli atıldı.

Törene Katılan Önemli İsimler

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu ve çevre ilçelerin yöneticileri etkinlikte yer aldı.

Çanakkale'de Kale Grubu'nun "67'nci Yıl Seramik Bayramı" ile "Slab Fabrikası 2. Hat" ve "Kalesinterflex Fabrikası Tevsi Yatırımı"nın temel atma törenleri gerçekleştirildi. Törende, Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay, konuşma yaptı.

Çanakkale'de Kale Grubu'nun "67'nci Yıl Seramik Bayramı" ile "Slab Fabrikası 2. Hat" ve "Kalesinterflex Fabrikası Tevsi Yatırımı"nın temel atma törenleri gerçekleştirildi. Törende, Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay, konuşma yaptı.

Çanakkale'de Kale Grubu'nun "67'nci Yıl Seramik Bayramı" ile "Slab Fabrikası 2. Hat" ve "Kalesinterflex Fabrikası Tevsi Yatırımı"nın temel atma törenleri gerçekleştirildi. Törende, Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay, konuşma yaptı.

Çanakkale'de Kale Grubu'nun "67'nci Yıl Seramik Bayramı" ile "Slab Fabrikası 2. Hat" ve "Kalesinterflex Fabrikası Tevsi Yatırımı"nın temel atma törenleri gerçekleştirildi. Törende, Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay, konuşma yaptı.

Çanakkale'de Kale Grubu'nun "67'nci Yıl Seramik Bayramı" ile "Slab Fabrikası 2. Hat" ve "Kalesinterflex Fabrikası Tevsi Yatırımı"nın temel atma törenleri gerçekleştirildi. Törende, Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay, konuşma yaptı.

Çanakkale'de Kale Grubu'nun "67'nci Yıl Seramik Bayramı" ile "Slab Fabrikası 2. Hat" ve "Kalesinterflex Fabrikası Tevsi Yatırımı"nın temel atma törenleri gerçekleştirildi. Törende, Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay, konuşma yaptı.